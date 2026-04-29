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La alemana Liane Lippert lidera el Movistar Team en La Vuelta femenina

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Redacción deportes, 29 abr (EFE).- La alemana Liane Lippert liderará el Movistar Team que competirá en La Vuelta femenina 2026, que se disputará del 3 al 9 de mayo, en la que la escuadra española presentará un bloque que combina experiencia y juventud, según confirmó este miércoles el equipo.

Además de Lippert, que cuenta 13 victorias como profesional, incluidas etapas en el Tour de Francia de 2023 y el Giro de Italia de 2024 y 2025, el conjunto telefónico ha incluido en su equipo a la neerlandesa Mareille Meijer, la brasileña Tota Magalhães, las españolas Sara Martín y Lucía Ruiz, la francesa Aude Biannic y la cubana Arlenis Sierra.

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Lippert será la principal baza del equipo para la general, al igual que Meijer, vencedora de la Vuelta a Extremadura 2024; mientras que Sierra centrará sus opciones en las primeras etapas, con recorridos favorables en Galicia y Castilla y León.

Magalhães, Martín, Ruiz y Biannic tendrán un papel relevante en el trabajo colectivo y en la protección del equipo durante las distintas fases de la carrera.

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La prueba contará con un recorrido de 815 kilómetros dividido en siete etapas, con inicio en Galicia y desenlace en Asturias, donde los finales en alto de Les Praeres (etapa 6) y el Alto de L’Angliru (etapa 7) serán decisivos en la lucha por la clasificación general. EFE

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