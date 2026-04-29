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El candidato de Vox a la Junta andaluza dice que la prioridad nacional genera "ilusión"

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Sevilla, 29 abr (EFE).- El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ha afirmado que la prioridad nacional para el acceso a las ayudas públicas que defiende su formación está generando "ilusión" y ha rechazado que sea racista o fomente la desigualdad.

La prioridad nacional recogida en los acuerdos de gobierno de PP y Vox en Extremadura y Aragón no defiende la "exclusividad" nacional y es "solidaridad bien entendida", ha señalado Gavira en los Encuentros SER Cámara de Comercio, en Sevilla.

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Se trata de que las personas que "reciban primero las ayudas sean los españoles", ha añadido el candidato, quien ha enfatizado que así lo exigirá si el PP necesita el apoyo de Vox tras las elecciones autonómicas del 17 de mayo, así como que haya "cero inmigración masiva".

"No vamos a ser un gobierno que mire de lado los problemas" o no se quiera "meter en líos", ha abundado Gavira, que entre las exigencias que plantearía a Juanma Moreno en caso de que necesitara a Vox para su investidura ha incluido un menor "gasto político" para aumentarlo en asuntos sociales.EFE

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