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Redondo acusa al PP de "arropar" a acosadores: su feminismo no varía desde el caso Nevenka

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Madrid, 29 abr (EFE).- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, cree que el "modus operandi" del PP es "arropar a acosadores siempre que sean de su propio partido" y que más de veinte años después del caso de Nevenka Fernández, que denunció al alcalde popular de Ponferrada (León) por un delito de acoso sexual, el feminismo del PP "no ha cambiado nada".

De esta forma se ha pronunciado Redondo en la sesión de control al Gobierno en el pleno del Congreso al ser preguntada por el diputado del PP Jaime Miguel de los Santos si mantiene que el Ejecutivo es feminista.

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Redondo ha acusado al parlamentario de insultar a las víctimas y "ponerlas a los pies de los caballos" con sus bulos y mentiras, y le ha recriminado que "últimamente" se dedique a "arropar a acosadores siempre que sean de su propio partido", como en el caso del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, denunciado por una exconcejala por acoso sexual.

"Creo que usted formó parte del Gobierno de quien es ahora acusado. Claro, que no nos sorprende nada, porque este es el modus operandi del Partido Popular, este es su feminismo. El feminismo que aplicó con Nevenka, 20 años después no ha cambiado nada", ha subrayado la ministra.

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También ha afeado al PP su "incongruencia e incoherencia" porque al tiempo que están recibiendo los recursos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, "con la mano derecha está firmando con Vox los pactos de la vergüenza".

Unos acuerdos, ha añadido, en los que el modelo de igualdad pivota en la "desaparición de todo lo que signifique igualdad", en la "derogación de lo que llaman leyes ideológicas" y en la "discriminación".

Por su parte, De los Santos ha cuestionado que el Gobierno "se crea feminista" cuando "toda la patulea de sanchistas ovacionaban" al exministro José Luis Ábalos "sabiendo que era un machista, un putero y no sé cuántas cosas más".

"¿Sabe lo que da miedo de verdad? Todos los depredadores que están en la calle como consecuencia de su ley de solo sí es sí. ¿Sabe quiénes sienten miedo, señora ministra? Las mujeres que no se sienten protegidas por las pulseras antimaltrato. ¿Y sabe lo que da miedo? Un gobierno que estuvo liderado por un putero, que sigue estando en su ADN", ha respondido el diputado. EFE

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