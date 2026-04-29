'Fuenteovejuna', 'Los nuestros' y 'Faula' acumulan las mayores candidaturas a los Max 2026

Madrid, 29 abr (EFE).- Los premios Max, los galardones más veteranos de las artes escénicas, han dado a conocer este miércoles la lista de nominados a sus 22 candidaturas en las que resaltan 'Fuenteovejuna' y 'Los nuestros' con cinco cada uno. 'Faula' y 'No' se disputarán el mayor número de premios de la danza.

Organizados por la Fundación de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), los premios se entregarán el próximo 1 de junio en el Teatro Romano de Mérida, en una ceremonia que será retransmitida por La 2 de Televisión Española, el Canal Internacional e RTVE y en streaming por RTVE Play.

PUBLICIDAD

'Fuenteovejuna' acapara las categorías de Mejor espectáculo, dirección, composición musical, elenco y vestuario; mientras que 'Los nuestros' suma también Mejor espectáculo, dirección, actriz, actor y autoría.

Los montajes '1936', 'El entusiasmo', La tercera fuga', 'Fuenteovejuna' y 'Los nuestros' son los nominados a mejor espectáculo teatral.

PUBLICIDAD

En la categoría de mejor espectáculo de danza los seleccionados al Max son: 'Carrer 024'; 'Faula'; 'No'; 'Doma' y 'Folk as queer'.

Están seleccionadas a mejor actriz: Irene Escolar por 'Personas, lugares y cosas'; Lidia Otón por 'Los cuernos de Don Friolera' y Mona Martínez por 'Los nuestros'. Como mejor actor Miki Esparbé por 'Los nuestros'; Ton Vieira por 'La tercera fuga' y Xavo Giménez por 'Yo soy 451'.

PUBLICIDAD

Las tres intérpretes femeninas de danza que se disputarán la 'manzanita' de los premios Max son: Elisa Forcano por 'Zorra Dorada'; Isabel Vázquez Torres por 'Zambra de la buena salvaje' e Irene Tena por 'No', su compañero Albert Hernández está nominado en categoría masculina al igual que Genaro Cibils por 'Faula' y Juan Berlanga por 'Juancabal'.

El premio a Mejor espectáculo musical o lírico puede ir a parar a manos de 'Hacia ecos de lo sagrado'; 'Nozing' u 'Opereta Imaginaria'.

PUBLICIDAD

'Gota', 'Triplette' y Welcome & Sorry están nominados a mejor espectáculo de calle.

La 29 edición suma dos categorías más a las anteriores con Mejor elenco de teatro y de danza.

PUBLICIDAD

El premio Max de Honor ha sido para el productor, gestor cultural y empresario teatral Jesús Cimarro, la primera vez que los premios otorgan este galardón a un productor.

El premio Max Aplauso del público se concederá a aquel espectáculo que haya cosechado un mayor respaldo, sustentado en la masiva asistencia de espectadores y su permanencia en cartelera.

PUBLICIDAD

También falta por conocerse el premio Max aficionado o de carácter social.

De los 512 espectáculos inscritos en esta edición, 174 resultaron candidatos. De entre ellos, solo 34 montajes han llegado a la última fase, congregando un total de 77 finalistas. EFE

PUBLICIDAD