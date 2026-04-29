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La Línea de la Concepción organizará los Europeos de remo costero y de playa de 2026

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Madrid, 29 abr (EFE).- La Junta Europea de Remo anunció este miércoles que el municipio gaditano de La Línea de la Concepción organizará los Campeonatos de Europa de remo costero y de velocidad en playa ('beach sprint'), que se disputarán en septiembre.

El campeonato de la modalidad de 'beach sprint' se disputará del 16 al 17 de septiembre, y el de remo costero, del 18 al 20 del mismo mes.

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"La Línea de la Concepción ya ha demostrado su solidez organizativa y su compromiso con el remo, y estamos encantados de volver a este magnífico enclave costero para los Campeonatos Europeos de Remo Costero y esprint de playa 2026", afirma en una nota de prensa Asunción Loriente, presidenta de la Federación Europea de Remo.

La modalidad de remo de 'beach sprint' combina carrera en arena y regata, convirtiéndose en disciplina olímpica para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028. Consiste en una carrera inicial de cincuenta metros desde la playa, un eslalon de 250 metros en bote con ciaboga y un esprint final a pie hasta la línea de meta. EFE

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