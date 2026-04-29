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Moncloa se pone en contacto con Esteban tras la polémica por la foto falsa del PSE que le "faltaba al respeto"

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Moncloa se ha puesto en contacto con el presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, tras el enfado que ha causado en la formación jeltzale la difusión este martes por el PSE-EE de una foto de su líder, creada con inteligencia artificial, en la que este aparecía lanzándose a una piscina, tras asegurar que había "base" para trabajar un acuerdo de nuevo Estatuto, según han informado a Europa Press fuentes jeltzales.

La respuesta del PNV a los socialistas vascos fue inmediata y les censuró, a través de las redes sociales, que era "indecente" la publicación de esta foto. "No hay nada que justifique una falta de respeto de este calibre", aseguraron los jeltzales.

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La consecuencia fue la cancelación de la reunión que Esteban tenía prevista para este miércoles en la sede de Sabin Etxea de Bilbao con el secretario de Estado de Telecomunicaciones e interlocutor del PSOE con el PNV, Antonio Hernando, al que debía acompañar el líder del PSE-EE, Eneko Andueza. El objetivo del encuentro era precisamente hablar de la reforma del Estatuto de Gernika.

Tras esta polémica que ha tensado las relaciones entre los socios del Gobierno Vasco en un momento delicado de discrepancias en torno a la exigencia del euskera en la Administración, Moncloa se ha puesto en contacto con Aitor Esteban para rebajar la tensión, ya que el apoyo de los jeltzales en Madrid al Gobierno de Pedro Sánchez es esencial para la continuidad de la legislatura. Hasta el momento, no ha habido comunicación por parte del PSE-EE, tal como han confirmado las fuentes consultadas.

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Este mismo miércoles, este tema ha tomado protagonismo en el Congreso de los Diputados, al aprovechar la portavoz del PNV en la Cámara Baja, Maribel Vaquero, para exigir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que respete a su partido y que "cuide" sus relaciones, tanto en el fondo como en la forma, si quiere llegar "acompañado" a las próximas elecciones generales.

Tras este toque de atención, el jefe el Ejecutivo ha elogiado la "oposición constructiva" de los jeltzales y ha dejado claro que su aspiración es seguir contando con su "buena compañía".

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, en declaraciones realizadas en los pasillos del Congreso, se ha mostrado convencido de que la crisis entre el PNV y los socialistas se reconducirá porque ambos comparten Gobierno en Euskadi y son socios en las Cortes Generales. "Todo se va a reconducir", ha remarcado.

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EuropaPress

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