La segunda edición de la Copa de Campeones femenina se disputará en Miami

Redacción deportes, 29 abr (EFE).- La fase final de la segunda edición de la Copa de Campeones femenina de la FIFA se disputará del 27 al 31 de enero de 2027 en Miami (Estados Unidos), según acordó el Consejo del máximo organo futbolístico mundial, reunido en Vancouver (Canadá).

El torneo lo disputan los campeones de cada una de las seis confederaciones de la FIFA con eliminatorias a partido único. En la primera edición, el Arsenal se proclamó campeón al imponerse en la final al Corinthians brasileño por 3-2 en partido disputado en el estadio Emirates de Londres.

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Además, el Consejo aprobó la designación de Armenia y Georgia como anfitriones del Mundial sub-20 de 2029, así como que el Mundial sub-17 de Catar 2026 se jugará entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre. EFE