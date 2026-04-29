El PSOE de Jerez acusa a la Junta de dejar pasar la Fórmula 1 en favor de Madrid

Jerez de la Frontera (Cádiz), 29 abr (EFE).- El PSOE de Jerez ha acusado a la Junta de Andalucía de "dejar pasar el tren de la Fórmula 1" en beneficio de Madrid, donde en septiembre se disputará el Gran Premio de España, impulsado por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

En un comunicado, los socialistas han reclamado una mayor implicación del Ejecutivo andaluz en el futuro del Circuito de Jerez-Ángel Nieto, al considerar que la falta de inversión y liderazgo institucional está poniendo en riesgo su competitividad frente a otros trazados nacionales.

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El PSOE ha advertido de que las instalaciones presentan un grado de "obsolescencia" y ha señalado carencias en infraestructuras tecnológicas, zonas comerciales y promoción deportiva, lo que, a su juicio, provoca una infrautilización del recinto durante gran parte del año.

Asimismo, ha insistido en que el modelo de gestión del circuito en Jerez contrasta con el de otras comunidades autónomas, donde este tipo de equipamientos cuentan con un mayor respaldo regional, por lo que ha instado a la Junta a asumir un papel más activo, incluso mediante una mayor participación accionarial.

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Los socialistas han enmarcado estas críticas en una denuncia más amplia sobre la situación del circuito y su gestión, y han advertido de que, sin una adaptación "al siglo XXI", existe el riesgo de perder grandes eventos internacionales en el futuro. EFE

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