Jueves, 30 de abril de 2026

FÚTBOL LIGA CONFERENCIA

Madrid. El estadio de Vallecas alberga un encuentro para la historia entre el Rayo y el Estrasburgo, en el que el conjunto de Iñigo Pérez pretende alcanzar un resultado que le haga viajar a Alsacia con opciones de alcanzar la gran final de la Liga Conferencia, mientras que en el Henryk Reyman de Cracovia (Polonia) se enfrentan el Shakhtar Donetsk ucraniano y el Crystal Palace inglés.

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FÚTBOL LIGA EUROPA

Redacción deportes. El Braga portugués y el Friburgo alemán, verdugos de Betis y Celta, respectivamente, se enfrentan este jueves en el partido de ida de las semifinales de la Liga Europa y alcanzar una histórica final, a la que también aspiran dos equipos ingleses, el Nottingham y el Aston Villa del técnico español Unai Emery, todo un especialista en esta competición, que abren la eliminatoria en el City Ground.

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FÚTBOL FIFA

Vancouver (Canadá). La FIFA celebra este jueves su 76º Congreso anual en el Centro de Convenciones de la ciudad canadiense de Vancouver a menos de dos meses para que se dispute, del 11 de junio al 19 de julio, el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, el primero que contará con 48 selecciones.

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FÚTBOL PANENKA

Praga. Aunque haya pasado medio siglo desde el legendario penalti 'a lo Panenka', con el que Checoslovaquia ganó la Eurocopa de 1976, este peculiar estilo de ejecutar la pena máxima en el fútbol no ha perdido actualidad ni originalidad: "Un honor que después de 50 años los jugadores lo intenten, todos saben lo que es", asegura en una entrevista a EFE en Praga. Por Gustavo Monge.

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FÚTBOL BARCELONA (F) ENTREVISTA

Barcelona. La delantera polaca del Barcelona, Ewa Pajor, destaca que en un entrevista con la Agencia EFE que el fútbol es “precioso y une a la gente”, especialmente ante el partido de este domingo, en el que el Barcelona se juega el pase a su sexta final consecutiva de la Liga de Campeones. Aunque fiel a su compromiso con las causas sociales, reconoce que hay cuestiones “más importantes” que merecen atención.

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MARADONA JUICIO

Buenos Aires. El segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continúa este jueves con la declaración del doctor Colin Campbell, vecino del barrio exclusivo en el que falleció el ídolo y primer médico que acudió al domicilio para realizar maniobras de reanimación.

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BALONCESTO EUROLIGA

Redacción deportes. El Valencia trata de levantarse en el Roig Arena tras el golpe sufrido en el primer partido de la serie de cuartos de final al perder el factor cancha tras perder por un punto ante el Panathinaikos (67-68), mientras que el Fenerbahce y el Olympiacos persiguen su segunda victoria ante Zalgiris Kaunas y Mónaco tras sus triunfos por 89-78 y 91-70, respectivamente.

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. Además, última hora del Real Madrid-Hapoel Tel Aviv.

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TENIS MADRID

Madrid. La rusa Mirra Andreeva se enfrenta a la estadounidense Hailey Baptiste, verdugo de la bielorrusa Aryna Sabalewnka, y la checa Linda Noskova o la ucraniana Marta Kostyuk a la austríaca Anastasia Potápova este jueves en las semifinales del cuadro femenino (WTA 1.000) del Mutua Madrid Open.

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BALONMANO LIGA DE CAMPEONES

Barcelona. El Barça abre este jueves los cuartos de final de la Liga de Campeones en la pista del Nantes, un rival ya conocido en el camino reciente tras el triunfo francés en el partido por el tercer puesto de la última Final a Cuatro (30-25), y que vuelve a cruzarse ahora entre el conjunto azulgrana y su objetivo de regresar a Colonia por octava temporada consecutiva.

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AGENDA INFORMATIVA

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AUTOMOVILISMO

- Previa del Gran Premio de Miami, cuarta cita del Mundial de Fórmula 1 2026, en el circuito temporal del complejo Hard Rock Stadium. (FOTO)

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BALONCESTO

- Euroliga. Cuartos de final. Segundos partidos (al mejor de cinco) (FOTO): Valencia Basket-Panathinaikos (0-1) (FOTO) y Fenerbahce-Zalguiris (1-0) (20.45) y Olympiacos-Mónaco (1-0) (21.00).

. Última hora del segundo partido Real Madrid-Hapoel Tel Aviv.

- Liga Femenino Endesa. Cuartos de final. Ida. Perfumerías Avenida-Hozono Global Jairis (18.00), Innova-TSN Leganés-Spar Girona (19.00), Durán M. Ensino-Valencia (19.00) y ING. Ambiental Estepona-Casademont Zaragoza (20.00).

- NBA. Playoffs (al mejor de siete partidos): Atlanta Hawks-New York Knicks (22.00), Minesota Timberwolves-Denver Nuggets (22.00), Philadelphia 76ers-Boston Celtics (22.00).

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BALONMANO

- Liga de Campeones. Cuartos de final, ida: Nantes-Barça (20.45).

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CICLISMO

- Tour de Romandía, en Suiza (hasta 3). (FOTO)

- Vuelta a Turquía (hasta 3).

- Titan Desert Marruecos 2026 (hasta 2).

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FÚTBOL

- Liga Conferencia. Semifinales, ida (FOTO): Rayo Vallecano-Estrasburgo y Shakhtar-Crystal Palace (21.00)

- Liga Europa. Semifinales, ida (FOTO): Braga-Friburgo y Nottingham Forest-Aston Villa (21.00).

- Entrevista con el legendario exfutbolista checo Antonin Panenka, inventor del penalti que lleva su apellido. (FOTO) (VÍDEO)

- Entrevista con la delantera polaca del Barcelona Ewa Pajor en la antesala a la vuelta de semifinales de la Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich. (FOTO) (VIDEO)

- 76º Congreso de la FIFA. en Vancouver (Canadá). (FOTO)

- Buenos Aires. Se celebra una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

- LaLiga EA Sports. Presentación de la 34ª jornada y Previa del partido del viernes, Girona-Mallorca.

- La jornada europea en 5 focos.

- LaLiga Hypermotion. 38ª jornada. Previas de los partidos Andorra-Albacete, Deportivo-Leganés y Zaragoza-Granada.

- San Sebastián. El presidente de LaLiga, Javier Tebas, y el director de Negocio y Deportes de Movistar+, Enric Rojas, reflexionan sobre el futuro del fútbol en un evento dirigido a antiguos alumnos de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Navarra. (A las 18.30 horas atienden a los medios de comunicación). Tecnun. (FOTO)

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GOLF

- DP World Tour. Abierto de Turquía, en el National GC de Belek, Antalya (hasta 3).

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TENIS

- Mutua Madrid Open, en la Caja Mágica (hasta 3). (FOTO)

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WATERPOLO

- Previa de la División 1 de la Copa del Mundo que se disputa en Rotterdam (Países Bajos) del 1 al 6 de mayo y en la que España buscar el billete para la Superfinal de este verano.

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Redacción EFE Deportes

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