Aficionados estadounidenses cantan el himno de Canadá en un momento de tensiones políticas

Washington, 29 abr (EFE).- Miles de aficionados estadounidenses en la ciudad fronteriza de Buffalo (Nueva York) entonaron el himno de Canadá en la previa de un partido de la NHL cuando falló el micrófono de la cantante.

El momento, ocurrido el martes por la noche, se viralizó en redes sociales en las horas siguientes en un contexto de tensiones políticas y comerciales entre ambos países vecinos.

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A la cantante Cami Clune, conocida por su paso por The Voice, se le cortó el micrófono cuando entonaba el himno canadiense, momento en el que los aficionados estadounidenses tomaron el relevo y continuaron cantando.

"Qué locura de momento, pero qué bonito. Gracias a todos por sumarse a cantar", dijo Clune en redes sociales.

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El partido enfrentaba a los Buffalo Sabres y a los Boston Bruins, que se miden en primera ronda de 'playoff'.

Aunque los dos equipos son estadounidenses, el pabellón de Buffalo es el único de la NHL en el que se interpretan los himnos de Estados Unidos y Canadá antes de todos los partidos. El pabellón de los Sabres está a cinco kilómetros de la frontera con Ontario. EFE

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