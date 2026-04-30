Espana agencias

Ciudad de México anuncia 18 'fan zones' para ver el Mundial 2026

Guardar

Ciudad de México, 29 abr (EFE).- El Gobierno de la Ciudad de México anunció este miércoles la selección de 18 sedes públicas con retransmisión gratuita de los partidos del Mundial de fútbol, sin venta de alcohol y con actividades culturales y deportivas.

Siete de estas sedes operarán durante los 39 días del torneo con la transmisión de los 104 partidos, mientras que las 11 restantes proyectarán juegos de la selección mexicana y encuentros destacados, informó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, en un evento público.

PUBLICIDAD

Las sedes, conocidas como 'fan zones', estarán distribuidas en distintos puntos de la ciudad, incluidos parques, deportivos y plazas públicas en alcaldías como Cuauhtémoc, Iztapalapa, Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco, entre otras.

Los espacios serán "gratuitos y sin venta de alcohol", con el objetivo de promover espacios de convivencia familiar y seguros, indicó la secretaria de Turismo local, Alejandra Frausto.

PUBLICIDAD

Además de las transmisiones, las sedes contarán con programación cultural, actividades deportivas y oferta gastronómica, como parte de una estrategia del gobierno para extender el ambiente del Mundial más allá de los estadios.

"La Copa Mundial no solo la entendemos como los partidos que se desarrollan al interior del estadio. La ciudad será una gran tribuna", dijo Brugada.

En ese sentido, la gobernante capitalina invitó a la ciudadanía a participar en una "ola" masiva el próximo 31 de mayo sobre Paseo de la Reforma, similar al movimiento coordinado de aficionados que se levantan alzando los brazos en los estadios.

Con esta actividad previa al torneo, las autoridades buscan hacer la ola más grande del mundo con participación ciudadana y un arranque simbólico del Mundial.

El 11 de junio, la capital mexicana será sede del partido inaugural del Mundial 2026, que reunirá a 48 selecciones y concluirá el 19 de julio.

Las ciudades de Monterrey (norte) y Guadalajara (oeste) también recibirán partidos del torneo que México organiza con Estados Unidos y Canadá. EFE

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ciudad de México impulsa decálogo de consumo responsable ante el Mundial

Infobae

2-0. Mirassol vence a Always Ready y se mete de lleno en la disputa por la clasificación

Infobae

Aficionados estadounidenses cantan el himno de Canadá en un momento de tensiones políticas

Infobae

Deck: "Si salimos con la intensidad de hoy estaremos en buen camino"

Infobae

Simeone: "Tenemos por delante un desafío extraordinario"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Por qué los ministros del PSOE no estuvieron en el debate del decreto de vivienda? Tres de ellos viajaron al otro lado del charco y solo dos pueden votar

¿Por qué los ministros del PSOE no estuvieron en el debate del decreto de vivienda? Tres de ellos viajaron al otro lado del charco y solo dos pueden votar

Juicio por el ‘caso mascarillas’, en directo | Aldama afirma que entregó hasta 4 millones de euros a Ábalos y Koldo para financiar donaciones al PSOE

El popular Jorge Azcón es investido presidente de Aragón con los votos de Vox: “La prioridad absoluta es la legalidad”

Begoña Gómez denunciará a Vito Quiles por una presunta agresión ocurrida en una cafetería: “¿Se puso una asesora con sueldo público?”

El policía que investigó el caso Gürtel sostiene que se le pidió que “no saliera” Mariano Rajoy en su informe

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado: “Nunca te vayas de una empresa sin reclamar esto”

Juanma Lorente, abogado: “Nunca te vayas de una empresa sin reclamar esto”

Víctor Arpa, abogado: “Si has tenido un accidente laboral, puedes estar perdiendo más de 2.000 euros al mes”

Los profesores que acudan a la huelga indefinida en Valencia perderán hasta 200 euros por cada día que no trabajen

Estas son las localidades de España con más demanda para comprar una vivienda en 2026

Mercadona dará dinero a los clientes que devuelvan las botellas y latas en 72 de sus supermercados

DEPORTES

El Cholo Simeone carga contra la decisión arbitral tras el partido ante el Arsenal: “Para pitar un penalti en Champions tiene que ser de verdad”

El Cholo Simeone carga contra la decisión arbitral tras el partido ante el Arsenal: “Para pitar un penalti en Champions tiene que ser de verdad”

Saltan las alarmas en el Atlético de Madrid: Julián Álvarez y Giuliano Simeone son sustituidos en el duelo de Champions ante el Arsenal por posible lesión

El Atlético de Madrid y el Arsenal no son capaces de deshacer el empate en el Metropolitano y dejan la eliminatoria de Champions abierta para la vuelta en Londres

Así te hemos contado el partido de Champions entre el Atlético de Madrid y el Arsenal

Las palabras de Rafa Jódar tras su partido ante Sinner en el Mutua Madrid Open: “Ha habido momentos en los que he competido de tú a tú. Me quedo con eso”