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Instituto de Astrofísica canario inicia en Palencia experimento para analizar eclipses sol

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Santa Cruz de Tenerife, 29 abr (EFE).- El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) pondrá en marcha en Palencia durante el eclipse de sol del 12 de agosto el experimento NATE (North African Telescope Eclipse) que se desarrollará en el norte de África durante el siguiente eclipse solar total que tendrá lugar en el mismo mes de 2027.

La puesta en marcha de este experimento se desarrollará, además de en Palencia capital, en las localidades de Frómista y Carrión de los Condes y acogerá jornadas de observación y divulgación que reunirá a científicos y estudiantes de España, Marruecos y Estados Unidos, explica en un comunicado el IAC.

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El proyecto NATE está liderado por el IAC, junto a la Universidad Mohammed VI Politécnica (UM6P) de Marruecos y el Observatorio Nacional Solar (NSO, por sus siglas en inglés), de la Fundación Nacional de Ciencia estadounidense (NSF, siglas en inglés), y cuenta con el apoyo del Gobierno de Canarias a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI).

Se trata de una iniciativa de ciencia, educación y divulgación que, añade la nota, estudiará el eclipse del 2 de agosto de 2027, visible en la punta sur de España, norte de África y Oriente Medio, mediante una red coordinada de telescopios operados por equipos formados por personal científico del IAC y sus socios, voluntariado, profesorado, estudiantes de Secundaria y universitarios.

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Esta iniciativa se inspira en los "exitosos experimentos" Citizen CATE (Continental American Telescopic Eclipse) desarrollados en EE.UU. durante los eclipses de 2017 y 2024 por la NSF, el NSO y el Southwest Research Institute (SwRI, por sus siglas en inglés).

NATE utilizará un total de diez equipos telescópicos para observar el eclipse solar total de 2027 en varios lugares de Marruecos y a medida que la sombra de la Luna recorra ese país, los equipos de estas localidades situadas en la franja tomarán imágenes del brillo de la corona solar, extendiendo la duración total de la observación hasta los diez minutos.

El IAC indica que España vivirá una afortunada circunstancia que se da solo en raras ocasiones: la sucesión de tres eclipses solares de importancia, los totales del próximo verano y el de 2027, y el anular de 2028.

El eclipse de este año servirá para la formación de los equipos para la campaña de observación del próximo año y por este motivo, se desplazarán a Palencia científicos, voluntarios, estudiantes y colaboradores que recibirán formación sobre el terreno y aprenderán el manejo de los aparatos en condiciones reales, todo ello a la vista del público local y todos los visitantes interesados.

El cerro del Otero, en Palencia, será el epicentro tanto de las labores de entrenamiento y observación como del programa de actuaciones y actividades, junto con otros puntos situados en Frómista y Carrión de los Condes.

A las 20.29 horas del miércoles 12 de agosto, el disco del sol quedará totalmente cubierto y la oscuridad creada permitirá la visión de la corona solar, explica el IAC en su comunicado. EFE

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