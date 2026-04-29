El jurado falla este miércoles el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026

Oviedo, 29 abr (EFE).- El jurado del Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026 anunciará este miércoles el fallo de un galardón al que optan cincuenta y cinco candidaturas de treinta nacionalidades, y que el año pasado recayó en la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide.

La categoría de las Artes está destinada a distinguir "la labor de creación, cultivo y perfeccionamiento de la arquitectura, la cinematografía, la danza, la escultura, la fotografía, la música, la pintura, el teatro y otras manifestaciones artísticas".

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En las ediciones más recientes, este premio ha reconocido al cantautor catalán Joan Manuel Serrat, la actriz estadounidense Meryl Streep, la cantaora Carmen Linares y la bailaora María Pagés, la artista serbia de 'performance' Marina Abramovic, los músicos Ennio Morricone y John Williams, el director teatral británico Peter Brook, el cineasta estadounidense Martin Scorsese, o el artista sudafricano William Kentridge.

El de las Artes es el primero de los ocho galardones que cada año concede la Fundación que lleva el nombre del título de la heredara al trono, y tras él se otorgarán los de Comunicación y Humanidades, el 6 de mayo; Investigación Científica y Técnica, el 13 de mayo; Cooperación Internacional, el 20 de mayo; Ciencias Sociales, el 26 del mismo mes; Deportes, el 3 de junio; Letras, el 10 de junio, y Concordia, el 17 de junio.

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El acto de entrega de los Premios Princesa de Asturias se celebra tradicionalmente en el mes de octubre en una solemne ceremonia presidida por los reyes, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía, en el Teatro Campoamor de Oviedo. EFE