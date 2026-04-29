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Cómo está el euro frente al dólar este 29 de abril

La moneda europea mostró fluctuaciones en su cotización de este día

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El euro cumplió 25 años en el mercado. (Jesús Avilés/Infobae)
El euro cumplió 25 años en el mercado. (Jesús Avilés/Infobae)

El intercambio monetario entre el dólar y el euro es uno de los más importantes a nivel global por lo que representan ambas regiones en el mapa geopolítico. En la relación entre el bloque económico europeo y el país norteamericano recae diversas transacciones comerciales internacionales de gran peso.

El tipo de cambio entre ambas divisas es uno de los indicadores financieros con mayor relevancia a nivel global, pues refleja la relación económica entre las dos principales economías del mundo. Su valor influye en el comercio internacional, mercados financieros, decisiones de inversión y las políticas monetarias.

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A continuación te compartimos cuál ha sido la evolución reciente del tipo de cambio euro-dolar de este 29 de abril, así como los factores globales que están influyendo en su comportamiento.

Cuánto cuesta un dólar en euros

El euro, también llamada moneda única, es la moneda oficial de la Unión Europea. (Archivo Infobae/Agencias)
El euro, también llamada moneda única, es la moneda oficial de la Unión Europea. (Archivo Infobae/Agencias)

La reciente cotización del mercado de divisas ha colocado al dólar estadounidense en 0,8543 euros.

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Este tipo de cambio es un termómetro de la economía global, afectando no solo las relaciones comerciales entre Europa y Estados Unidos, sino también las decisiones de inversión hasta el de ciudadanos que buscan cambiar sus divisas por viajes u otro tipo de conveniencias.

Los especialistas de este ámbito son los encargados de analizar las políticas monetarias de ambas zonas económicas, anticipando movimientos que puedan afectar la estabilidad y el crecimiento económico en ambas regiones.

El euro es la moneda oficial de 20 países de la Unión Europea. (Archivo Infobae/Agencias)
El euro es la moneda oficial de 20 países de la Unión Europea. (Archivo Infobae/Agencias)

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