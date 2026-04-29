El IBEX 35 baja el 0,74 % por el repunte del petróleo y el tono negativo en Wall Street

Madrid, 29 abr (EFE).- La Bolsa española ha bajado el 0,74 % este miércoles y ha cerrado en 17.642,8 puntos, afectada por el tono negativo de Wall Street y el repunte del precio del crudo, en una jornada de escalada en las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

El índice de referencia del mercado nacional, el IBEX 35, ha perdido 132,1 puntos, ese 0,74 %, y ha terminado de negociar en los 17.642,8 puntos. En lo que va de año, el selectivo español avanza el 1,94 %.

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El IBEX iniciaba la sesión con pérdidas y ha mantenido el tono negativo hasta el cierre, condicionado por el alza en el precio del crudo, que se ha encarecido aún más después de que Irán haya amenazado con una "acción militar sin precedentes" si EE.UU. continúa incautando sus buques, según ha difundido el canal Press TV de la televisión estatal.

Mapfre ha liderado los avances de la tabla (2,14 %), tras ganar un 12,7 % más en el primer trimestre -en comparación al mismo periodo del año previo-; por detrás, Repsol ha avanzado el 1,43 %; y Banco Sabadell y Banco Santander han repuntado el 1,04 %, este último después de ganar un 60 % más con la plusvalía por el cierre de la venta de su filial polaca. EFE

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