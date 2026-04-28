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Nueve detenciones más en relación con los incidentes tras el partido Osasuna-Real Madrid

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(Actualiza la información con una nueva detención)

Pamplona, 28 abr (EFE).- Nueve varones han sido detenidos por la Policía Nacional en Navarra y uno está siendo investigado por delitos de desórdenes públicos y atentado a agente de la autoridad en el marco de una operación llevada a cabo en relación con los incidentes ocurridos tras el partido Osasuna-Real Madrid disputado el 21 de febrero en el estadio El Sadar.

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La Brigada Provincial de Información de la Jefatura Superior de Policía de Navarra lleva a cabo la operación policial, que ya está cerrada y en el marco de la cual en marzo se efectuaron otras cuatro detenciones, según informa la policía en un comunicado. A esas detenciones habría que sumar las dos registradas el mismo día de los hechos.

Los detenidos son nueve varones que residen en diferentes localidades navarras y todos ellos pertenecen al colectivo Indar Gorri ('Fuerza Roja', grupo ultra del Osasuna), a los que se imputan delitos de desórdenes públicos y atentado a agente de la autoridad, según señalan, "tras haber sido identificados por acometer a varios policías nacionales en los aledaños del estadio de El Sadar".

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Al respecto, indican que los detenidos tras haber abandonado el campo, "comenzaron a alentar a otros miembros del graderío sur, que acabaron conformando un grupo de unas 30 personas que frente a la puerta 23 del estadio comenzaron a lanzar objetos contundentes y cubos de basura a tres miembros de la Unidad de Intervención Policial, que tuvieron que ser auxiliados por más efectivos policiales ante las violentas acometidas que dejaron bloqueada la puerta de salida al exterior".

Los incidentes tuvieron lugar después de que la seguridad privada de Osasuna, que presta servicio en los partidos de Liga, requiriera apoyo por, según la citada fuente, "el ataque violento de un numeroso grupo de personas que trataban de evitar la identificación de un espectador que había lanzado una botella al campo, poniendo en riesgo el normal desarrollo del partido que se estaba disputando".

Ante esta actuación la UIP de Policía Nacional accedió al estadio, sin que las personas que estaban intentando impedir la identificación referida depusieran su actitud. Al respecto, indican que "atacaron a los agentes, teniendo estos que repeler dicha acción utilizando los medios a su disposición".

La actuación policial en el estadio fue cuestionada por diferentes sectores del osasunismo y llevó al Club Atlético Osasuna a anunciar que se personará en la causa judicial para garantizar la defensa de los derechos de sus socios y socias. EFE

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