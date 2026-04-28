La UER expresa su inquietud por la comisión de investigación sobre RTVE en el Senado

Ginebra, 28 abr (EFE).- La Unión Europea de Radiodifusión (UER) ha manifestado su inquietud por la comisión de investigación sobre RTVE que está previsto se constituya este martes en el Senado a petición del PP, mayoritario en la Cámara, y ha asegurado que la independencia de la corporación "es esencial, como parte del ecosistema europeo de medios públicos".

"Cualquier politización supone una amenaza directa al acceso democrático a un periodismo fiable en un contexto de aumento de la desinformación y la información errónea, y es contraria a la Ley Europea de Libertad de los Medios", ha destacado en un comunicado la UER, de la que forma parte RTVE junto a otros 67 miembros de 56 países.

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La UER, organizadora del famoso festival de Eurovisión, ha subrayado que, aunque "acoge con satisfacción los controles y equilibrios, los mecanismos de supervisión existentes ya exigen que RTVE sea transparente y rinda cuentas al público de conformidad con las normas internacionales reconocidas por el Consejo de Europa". EFE

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