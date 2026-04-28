Espana agencias

La UER expresa su inquietud por la comisión de investigación sobre RTVE en el Senado

Guardar

Ginebra, 28 abr (EFE).- La Unión Europea de Radiodifusión (UER) ha manifestado su inquietud por la comisión de investigación sobre RTVE que está previsto se constituya este martes en el Senado a petición del PP, mayoritario en la Cámara, y ha asegurado que la independencia de la corporación "es esencial, como parte del ecosistema europeo de medios públicos".

"Cualquier politización supone una amenaza directa al acceso democrático a un periodismo fiable en un contexto de aumento de la desinformación y la información errónea, y es contraria a la Ley Europea de Libertad de los Medios", ha destacado en un comunicado la UER, de la que forma parte RTVE junto a otros 67 miembros de 56 países.

PUBLICIDAD

La UER, organizadora del famoso festival de Eurovisión, ha subrayado que, aunque "acoge con satisfacción los controles y equilibrios, los mecanismos de supervisión existentes ya exigen que RTVE sea transparente y rinda cuentas al público de conformidad con las normas internacionales reconocidas por el Consejo de Europa". EFE

(Más información en EFE Internacional)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Miguel Díaz, presidente de la RFET: "La Madcup puede traernos al próximo Alcaraz"

Infobae

Los argentinos Miranda ponen la banda sonora a la Vuelta a España con "Despierto amándote"

Infobae

La Audiencia de Valencia desestima una petición para recusar a la jueza de la dana

Infobae

Presentan una nueva feria para internacionalizar talento musical con Madrid como epicentro

Infobae

María Galiana, a los 90, ensalza en 'Yo solo quiero irme a Francia' un grito de libertad

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Acoso sexual dentro de las Fuerzas de Seguridad en 2026: la Guardia Civil tiene tres procedimientos abiertos y la Policía Nacional dos casos no estimados

Acoso sexual dentro de las Fuerzas de Seguridad en 2026: la Guardia Civil tiene tres procedimientos abiertos y la Policía Nacional dos casos no estimados

Defensa busca 25 médicos para unirse a las Fuerzas Armadas: misiones internacionales y “servir a los demás mientras desarrolla su vocación”

El Parlamento Europeo retira la inmunidad parlamentaria de Alvise Pérez (SALF), que ahora podrá ser procesado por el presunto acoso a la fiscal Susana Gisbert

Los jóvenes desconfían de la democracia, priorizan ganar dinero y se alejan del feminismo

Sumar no afronta la derrota del decreto de alquileres y confía en convencer a Junts antes de la votación: “No renunciamos”

ECONOMÍA

Así es la nueva ley de prevención laboral por la que las empresas tendrán que evaluar la salud mental: “Es un cambio radical”

Así es la nueva ley de prevención laboral por la que las empresas tendrán que evaluar la salud mental: “Es un cambio radical”

El Gobierno mantiene la previsión de crecimiento este año en el 2,2% pese a la guerra en Oriente Medio pero avisa: los precios seguirán subiendo

Un albañil sufre un accidente laboral en su primer día de trabajo sin estar dado de alta en la Seguridad Social, pide indemnización y le despiden: la Justicia absuelve a la empresa

El mercado laboral pierde 170.300 empleos y el paro sube al 10,83% en el peor inicio de año desde 2013

Así es como puedes calcular el precio de tus horas extra

DEPORTES

Un jugador promete invitar a todo el estadio del VfB Stuttgart a una cerveza si se clasificaba para el Mundial y ya ha puesto fecha tras conseguirlo

Un jugador promete invitar a todo el estadio del VfB Stuttgart a una cerveza si se clasificaba para el Mundial y ya ha puesto fecha tras conseguirlo

Sinner firma la victoria ante un combativo Norrie y certifica su pase a cuartos de final del Mutua Madrid Open

El árbitro Marciniak, sobre la polémica en el partido de Champions entre el Inter y el club azulgrana: “Mis decisiones fueron a favor del Barça y el VAR me corrigió”

Mbappé, duda para el Clásico pero no para el Mundial: sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda

La desgraciada muerte de Kiptun, el joven que ostentaba el récord del mundo en maratón e inspiró a Sabastian Sawe para bajar de las dos horas