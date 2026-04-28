Always Ready, a por sus primeros puntos en la Libertadores contra un Mirassol cabizbajo

São Paulo, 28 abr (EFE).- Always Ready visitará este miércoles al Mirassol por la tercera fecha de la Copa Libertadores, a la caza de sus primeros tres puntos dentro del grupo G, que también comparte con Liga de Quito y Lanús.

Con dos partidos disputados en su haber, la urgencia es máxima para el conjunto boliviano, que se encuentra en el fondo de la clasificación, sin unidades y con una diferencia de gol de -2, tras haber encadenado dos derrotas consecutivas ante Liga de Quito y Lanús.

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El equipo boliviano deberá salir a buscar desesperadamente sus primeros goles en la competición para mantener vivas sus esperanzas de clasificación.

En la vereda contraria, el Mirassol buscará aprovechar su localía para consolidarse en la tabla, en la que actualmente ocupa el segundo lugar con tres puntos.

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Aunque iguala en unidades con Lanús, el equipo brasileño mantiene la ventaja gracias a una mejor diferencia de gol, lo que sitúa a los argentinos en la tercera posición y genera una disputa cerrada entre ambos clubes por la segunda plaza del grupo.

En tanto, el encuentro en territorio brasileño pone frente a frente dos realidades opuestas en sus ligas locales.

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El conjunto de Julio César Baldivieso aterriza en São Paulo con el impulso de ser el líder de la liga boliviana que acaba de comenzar y en la que recientemente consolidó su posición tras vencer al Club Deportivo Guabirá, alcanzando los diez puntos en el torneo doméstico.

Sin embargo, este buen desempeño local no se ha reflejado en la Libertadores, lo que derivó en una crisis de incertidumbre en su banquillo; el propio director técnico afirmó esta semana que su cargo "siempre está a disposición" y que no se aferra al puesto.

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En contraste, el debutante Mirassol llega cabizbajo, no sólo por su última derrota continental, sino por su delicada situación en esta temporada del Campeonato Brasileño, en el que ocupa el puesto 18 de la tabla con apenas 9 puntos tras 13 jornadas, situándose actualmente en la zona de descenso.

Los dirigidos por Rafael Guanaes vienen de perder este sábado contra el São Paulo, en lo que representa su séptima derrota en lo que va de Liga.

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La actividad del grupo G se pondrá en marcha este martes en Buenos Aires con el enfrentamiento entre Lanús y Liga de Quito, un duelo que comenzará a definir el rumbo de la zona. EFE