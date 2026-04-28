Sinner: "Sería bueno jugar con Jódar antes de Roma y Roland Garros"

Madrid, 28 abr (EFE).- El número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, elogió el proceso del español Rafa Jódar, sensación del circuito, al que puede enfrentarse en cuartos de final del Masters 1000 de Madrid si el madrileño de 19 años gana su partido contra el checo Vit Kopriva.

El transalpino, que advirtió que aún le queda un compromiso a Jódar para llegar a cuartos, considera que en más de una ocasión, en el futuro, se medirá al tenista de Leganés y que sería positivo que lo hicieran antes de grandes torneos como el Masters 1000 de Roma o Roland Garros.

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"No será la única vez que nos enfrentemos, esa es mi sensación. Creo que seria bueno para mí también, personalmente, siempre imaginando que gana. Sería bueno enfrentarme a él antes de los torneos más importantes que se avecinan, Roma y luego Roland Garros. Son condiciones muy particulares. Él es de Madrid, así que está muy acostumbrado a estas condiciones", dijo Sinner.

"Sería una muy buena información, jugar contra él, para los torneos más importantes que se avecinan. Es un jugador nuevo muy prometedor. Un gran talento. Así que veremos qué nos depara. Al mismo tiempo, todavía necesita ganar un partido. Sé que cada partido es difícil. Kopriva ganó contra jugadores muy duros, incluido Rublev. Así que es un rival duro, pero en cualquier caso intentaré estar lo más preparado posible", añadió Sinner.

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El italiano se siente cómodo en Madrid, donde siente la cercanía del público por la rivalidad con Carlos Alcaraz.

"Tengo una gran amistad con Carlos y creo que eso también tiene que ver con el apoyo que recibo aquí. Creo que también funciona en ambos sentidos. Cuando juega en Italia, tiene un buen apoyo. Claro, cuando Carlos juega contra un italiano en Italia, ya sabes, la gente suele apoyar más al italiano. Y aquí pasa lo mismo si juego contra un español. Sé que no es nada personal. Carlos y yo tenemos una gran rivalidad en la cancha. Y fuera de la cancha, cuando nos damos la mano, es como si no hubiera pasado nada. Creo que la gente lo ve, y es agradable. Así que sí, es bueno para el deporte", indicó.

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El número uno del mundo lleva veinte victorias seguidas. "No pienso mucho en ello. Tienes un rival cada día y sólo intentas tener el mejor día posible, un mejor día que tu rival. Las condiciones son diferentes, dependiendo también de los horarios en los que juegues. Cada rival es diferente. Cameron Norrie es zurdo, así que tienes que cambiar algunas cosas. Pero no estoy pensando en eso. Intento ponerme en la mejor posición posible para ganar tantos partidos como sea posible, y eso es todo", concluyó Sinner. EFE