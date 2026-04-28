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Dos investigados por red de prostitución en Italia niegan la implicación de futbolistas

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Roma, 28 abr (EFE).- Dos de los principales investigados por la Fiscalía de Milán en una presunta red de explotación y facilitación de prostitutas, que supuestamente ofrecía servicios a futbolistas, incluidos de la Serie A, rechazaron las acusaciones y negaron la implicación de jugadores de la liga italiana.

Dos de los cuatro implicados -en concreto una pareja vinculada a una agencia de eventos- defendieron ante la jueza de instrucción de Milán que su actividad se limitaba a la organización de servicios para locales de ocio y descartaron cualquier tipo de intermediación en la prostitución, según adelantaron este martes medios locales.

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Los investigados, actualmente bajo arresto domiciliario y con las pesquisas en fase de instrucción judicial, negaron en sus declaraciones, que comenzaron esta semana, que existiera una red criminal y sostuvieron que se trataba de un modelo empresarial de eventos y hospitalidad.

Los otros dos implicados en la causa decidieron no declarar durante el interrogatorio ante la jueza de instrucción.

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La investigación se centra en la empresa Ma.De. y en su supuesta gestión de reservados exclusivos en clubes de la vida nocturna milanesa, donde, según la hipótesis de la Fiscalía, se habría facilitado la presencia de mujeres jóvenes para clientes adinerados, entre ellos futbolistas.

La organización operaba bajo la apariencia de una agencia de eventos en el área metropolitana de Milán y ofrecía paquetes "todo incluido" por varios miles de euros, que incluían cenas en locales exclusivos, alojamiento en hoteles de alta gama y la compañía de mujeres.

En algunos eventos también se facilitaba presuntamente el uso de óxido nitroso, conocido como 'gas de la risa', como sustancia recreativa.

De hecho, en la lista de "palabras clave" que utiliza la Fiscalía figuran al menos 70 apellidos de jugadores, sin que ninguno esté siendo investigado, entre ellos de clubes como Milan, Inter, Juventus, Verona, Torino o Sassuolo.

Las autoridades analizan conversaciones y comunicaciones para verificar si algunos deportistas asistieron a eventos organizados por los presuntos responsables y si utilizaron servicios adicionales, y la inclusión de sus nombres responde a su aparición en escuchas telefónicas y otros elementos recopilados durante la investigación.

La Guardia di Finanza indicó a EFE, tras desmantelar la red, que en Italia no constituye delito pagar por servicios sexuales ni ejercer la prostitución de forma voluntaria, aunque sí está penado organizarla, facilitarla o obtener beneficios económicos de ella.

En el operativo se llevaron a cabo varios registros y fueron incautados más de 1,2 millones de euros considerados beneficios ilícitos. EFE

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