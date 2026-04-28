La Bolsa española sube el 0,42 % pendiente del petróleo, Irán y los bancos centrales

Madrid, 28 abr (EFE).- La Bolsa española ha abierto este martes con una subida del 0,42 %, en una jornada en la que el mercado estará pendiente de la evolución del precio del petróleo, que sigue subiendo ante las tensiones entre Estados Unidos e Irán, además de los resultados empresariales y las reuniones de los bancos centrales.

En la apertura, y como consecuencia de la falta de avances en las negociaciones en Oriente Medio y con el estrecho de Ormuz aún cerrado, el brent, el crudo de referencia de Europa, avanza el 2,19 %, hasta los 110,6 dólares, aunque ha llegado a tocar los 111,32 dólares.

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En este contexto, el IBEX 35, el principal índice bursátil español, ha abierto con esa subida del 0,42 %, hasta los 17.766,7 puntos. Las ganancias del año son del 2,66 %. EFE

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