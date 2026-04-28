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Investigan la muerte de un joven al que rescataron de un río de Pontevedra

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Pontevedra, 28 abr (EFE).- La Policía Nacional investiga la muerte de un joven que este martes fue rescatado de un río de Pontevedra todavía con vida pero que finalmente falleció en el hospital al que fue trasladado.

Los resultados de la autopsia serán claves para conocer las circunstancias de este suceso, ha indicado la Policía Nacional a la prensa.

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Todo ocurrió a las 20:50 horas cuando la Policía Local acudió al río Gafos, a la altura del puente de Rosalía de Castro, por una persona que había caído al río.

Los servicios sanitarios trasladaron a la víctima al hospital Montecelo, pero no se pudo recuperar.

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La investigación está ahora en manos de la Policía Nacional. EFE

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