Kompany: "Vamos a darlo todo a muerte"

París, 28 abr (EFE).- El entrenador del Bayern Múnich, Vincent Kompany, aseguró que darán todo "a muerte" en el partido de vuelta para remontar el 5-4 contra el París Saint-Germain y clasificarse para la final de la Liga de Campeones.

"Con el 5-2 teníamos que conseguir preservar nuestras opciones y no parecía fácil, pero no hemos abandonado y ahora tenemos opciones en la vuelta y lo vamos a dar todo a muerte", aseguró el técnico en rueda de prensa.

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"Hemos visto en este partido que todo depende de detalles, de un penalti, de un córner,... y en la vuelta pueden jugar a nuestro favor o en nuestra contra. Pero necesitamos a los 75.000 espectadores apoyándonos, el ambiente mítico del Allianz para poder clasificarnos", dijo.

El técnico belga aseguró que no es todavía consciente de lo extraordinario que fue el partido.

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"Creo que han sido dos equipos que buscan ganar y ninguno ha cedido en ese objetivo. No se puede pedir más. Afrontábamos al campeón, en su estadio y hemos podido tener un resultado mejor. Pudimos ganar o empatar, pero ya no hay vuelta atrás, solo nos queda mejorar en la vuelta", comentó.

Kompany se quejó del penalti señalado en su contra. "Sabemos que las reglas cambian cada año, pero en un balón lanzado desde tan cerca, que antes toca el cuerpo y luego la mano, no creo que sea penalti". EFE

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