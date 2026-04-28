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Macarena Gómez relata en ‘El Hormiguero’ cómo convive con el vértigo y la misofonía: “Me molestan los sonidos cotidianos, me provocan ansiedad”

La actriz explicó que utiliza tapones a diario y que llega a cambiar varias veces de mesa en restaurantes por molestias de equilibrio

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Macarena Gómez detalla que en su casa conviven una guacamaya celosa, burros, perros y una llama
Macarena Gómez cuenta que la misofonía le obliga a usar tapones para soportar los sonidos cotidianos (El Hormiguero)

La actriz Macarena Gómez ha acudido al programa ‘El Hormiguero’ para conversar sobre su entorno familiar, su relación con los animales y la proyección de su próxima película, ¿Cómo hemos llegado a esto?, que se estrena el 30 de abril.

En su intervención, la intérprete ha relatado anécdotas personales, los hábitos de su hogar, el modo en que conoció a su marido Aldo Comas y sus impresiones sobre el amor. También ha hecho referencia a las dificultades cotidianas que afronta debido a la misofonía y a los episodios de vértigo que padece.

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Durante la conversación con Pablo Motos, Gómez ha contado que comparte su casa con una variedad de animales, entre los que destaca una guacamaya llamada Agapita que, según ha asegurado, “me tiene celos porque cuando está con mi marido no quiere saber nada de mí”.

Ella se ha referido a Agapita como su “despertador para llevar el niño al cole” y ha explicado que convive, además, con burros, perros, caballos, gallinas, un pavo real, un cerdo y una llama, y que el cuidado y la limpieza de estos animales suele recaer principalmente en su esposo.

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Traición, amistad y un flechazo en Argentina

Gómez ha explicado que la trama de su nueva película, ¿Cómo hemos llegado a esto?, se centra en la relación entre dos amigas, Elena y Alba, que se reencuentran tras un año. El personaje de Alba confiesa que mantiene una relación con el exmarido de Elena, situación que la actriz ha descrito como una “traición” y que, en sus palabras, “rompe como el primer mandamiento de la amistad”.

Según su relato, tras este conflicto, las protagonistas dejan de hablarse, sufren una serie de incidentes y finalmente deben aceptar la situación. Durante la entrevista, la actriz ha definido el flechazo como el punto de partida de su relación sentimental con Aldo Comas.

Macarena Gómez explica que el vértigo la lleva a cambiar de mesa varias veces en los restaurantes
Macarena Gómez destaca la admiración y el compañerismo como claves en su relación con Aldo Comas (El Hormiguero)

Ha relatado que el encuentro se produjo en Argentina, donde ella rodaba una película y Comas se hallaba de viaje como paracaidista. Ha mencionado que el comentario de Comas sobre su parecido con Miércoles Addams le resultó especialmente gracioso y significativo. Gómez ha destacado que la admiración mutua es fundamental en su pareja y ha afirmado: “Tengo la suerte de que admiro mucho a mi pareja. Es el más creativo del mundo. Además de pintor, tiene un cociente intelectual fuera de lo normal”.

Sobre la convivencia, ha señalado que llevan dieciséis años juntos, que suele consultarle asuntos cotidianos como la elección de vestuario y que Comas asume tareas como la limpieza o la cocina, actividad por la que ella ha expresado no sentir interés. De hecho, recordó que una tentativa culinaria al inicio de la relación llevó a su esposo a pedirle que no repitiera la experiencia, aunque se ha mostrado satisfecha porque “el otro día cociné alcachofas a mi hijo y se quedó contento”.

Sensibilidad extrema y gratitud

La intérprete también ha admitido las dificultades derivadas de sus problemas de vértigo y equilibrio, que le llevan a ser especialmente sensible a las condiciones del mobiliario en los restaurantes. Ha asegurado que suele solicitar cambios de mesa hasta cinco veces si detecta alguna irregularidad, y ha reconocido: “Yo creo que alguna vez me han escupido en la comida”.

Gómez ha abordado igualmente el impacto de la misofonía en su vida diaria, detallando que los sonidos habituales como el teclado del ordenador, el movimiento de piernas, las patatas al ser comidas en el tren o el simple paso del segundero de un reloj le resultan altamente perturbadores y le provocan ansiedad. La actriz ha afirmado utilizar tapones a diario para paliar esta hipersensibilidad, precisando: “Duro lo mío. Me molestan los sonidos cotidianos, los que otra persona no percibiría. A mí me provocan ansiedad”.

El Hormiguero, de los programas más vistos de la televisión en España

En el transcurso de la entrevista, Gómez ha expresado su agradecimiento hacia colegas como Antonia San Juan, Verónica Forqué, Loles León y Petra Martínez por los consejos y enseñanzas recibidas a lo largo de su trayectoria profesional y ha subrayado la generosidad de sus compañeras, afirmando que las admira profundamente.

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