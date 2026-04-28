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Indagan si un cadáver hallado es del desaparecido vinculado al crimen de la viuda de Sala

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Alicante, 28 abr (EFE).- La Policía Nacional investiga si el hallazgo del cadáver de un hombre encontrado este martes en una vivienda a las afueras de la ciudad de Alicante es del empresario desaparecido hace más de un mes y que en su día se vinculó con el crimen a tiros en 2016 de María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la extinta Caja Mediterráneo Vicente Sala.

Fuentes cercanas al caso han informado a EFE de que se cree que el cuerpo sin vida hallado es de Jesús Tavira, de 63 años, de quien se desconoce el paradero desde el pasado 18 de marzo y en cuya búsqueda se había volcado el Cuerpo Nacional de Policía.

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El cadáver ha sido hallado en un avanzado estado de descomposición sepultado en una vivienda de la partida de Bacarot, en el término de la ciudad de Alicante, y se ha detenido tanto al matrimonio propietario de la casa como a un tercer individuo por su supuesta implicación en el presunto crimen.

Las fuerzas de seguridad esperan a los resultados del examen forense que se practicará este miércoles en el Instituto de Medicina Legal de Alicante para terminar de confirmar la identidad del fallecido, seguramente a partir de las huellas dactilares o de otros elementos debido al deterioro de los restos mortales.

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Tavira, que recientemente tuvo un desguace en Alicante, desapareció el 18 de marzo y tres días después su coche fue encontrado quemado en el conflictivo barrio de las Mil Viviendas.

Según difundió entonces en las redes sociales la plataforma Adonay, Tavira medía 1,80 metros y, de complexión fuerte y ojos marrones, vestía cazadora marrón y camiseta blanca con zapatillas azules la última vez que se le vio.

El nombre de Tavira saltó a los medios de comunicación a raíz del crimen a tiros en 2016 de María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la extinta Caja Mediterráneo (CAM) Vicente Sala.

Dentro del caso Sala, muy mediático, se documentó que los días previos al asesinato Tavira había mantenido más de 200 comunicaciones con el principal sospechoso, Miguel López, yerno de la víctima que fue declarado no culpable por un jurado popular.

Por ese motivo fue interrogado en varias ocasiones por la Policía Nacional, sin que finalmente se llegara a acreditar la vinculación con los hechos.

En sus declaraciones a los agentes, Tavira sostuvo que las llamadas se debían a una relación exclusivamente comercial con Miguel López, ya que era el propietario de un desguace de vehículos muy cercano al concesionario de coches Novocar, donde se perpetró el crimen aún sin resolver de María del Carmen Martínez. EFE

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