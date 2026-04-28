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Feijóo cree que el PSOE está dejando "solo" a Sumar en defensa del decreto de alquileres

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Barcelona, 28 abr (EFE).- El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este martes que el PSOE está dejando "solos" a sus socios de Sumar en defensa del decreto ley que prorroga los contratos de alquiler que debe votarse esta tarde en el Congreso de los Diputados.

"Esta tarde todo parece indicar que la política de vivienda del Gobierno va a obtener un 'no' en el Congreso. No sería la primera vez. La política de vivienda del Gobierno ha sido derogada varias veces por el Congreso", ha destacado, en una intervención ante los medios en su visita a la central nuclear Ascó I y II, en Tarragona.

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Según Feijóo, este decreto "va en contra de los ciudadanos", porque "incrementa el precio de la vivienda", tanto de alquiler como de compra, "como consecuencia de que disminuye la oferta de viviendas disponibles en el mercado".

"Ni siquiera el PSOE está posicionándose a favor, de fondo, de este decreto y quiere dejar a sus socios solos, como los ha dejado en el Consejo de Ministros, donde a regañadientes el PSOE lo aprobó", ha señalado.

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Feijóo ha abogado por "disminuir los precios del alquiler y de la compra, construyendo más y dando más seguridad jurídica". EFE

(Vídeo) (Audio)

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