El lituano Donatas Rumsas pitará el Rayo Vallecano-Estrasburgo

Madrid, 28 abr (EFE).- El colegiado lituano Donatas Rumsas, de 38 años e internacional desde 2016, será el encargado de dirigir el encuentro de ida de las semifinales de la Liga Conferencia que enfrentará al Rayo Vallecano contra el Estrasburgo francés en Madrid el jueves 30 de abril.

Este será el tercer partido que Rumsas arbitre a un equipo de la máxima categoría del fútbol español tras haber coincidido dos veces con el Athletic, ambas este curso en la Liga de Campeones, en el empate a cero contra el Slavia en Praga y en la derrota por 0-2 contra el Arsenal.

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Además arbitró al Barcelona en un encuentro de la fase de grupos de la Youth League de la temporada 2019-2020, que acabó con triunfo azulgrana por 0-4, también ante el Slavia, y a la selección española sub-21, en su empate a cero ante Ucrania del Europeo de 2023.

Este será su estreno con el Rayo Vallecano, igual que sucederá en el caso de su rival. Sí ha compartido césped, en cambio, con otros equipos franceses y con sus categorías juveniles o con la sub-21 de ese país, firmando estos un balance global en competiciones internacionales de un triunfo y cuatro derrotas.

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Esta campaña el lituano ha sido designado para siete encuentros en torneos europeos: cuatro de fase de grupos de Liga de Campeones, los ya citados del Athletic, un Bayern-Brujas y un Kairat Almaty-Brujas; dos de Liga Europa, uno de ronda intermedia entre el Vicktoria Plzen y el Panathinaikos y otro de octavos entre el Stuttgart y el Oporto; y uno de Liga Conferencia, de cuartos entre el Crystal Palace y el Fiorentina.

En esta ocasión estará auxiliado en las bandas por sus compatriotas Aleksandr Radiuš y Dovydas Sužiedėlis. El cuarto árbitro será el bosnio Irfan Peljto; el encargado del videoarbitraje el polaco Tomasz Kwiatkowski y su auxiliar el croata Ivan Bebek. EFE

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