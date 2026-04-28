Detenido en Manacor por agredir sexualmente a su hija menor de edad durante tres años

Palma, 28 abr (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a un hombre en la localidad mallorquina de Manacor como presunto autor de un delito de agresión sexual a su hija, menor de edad, durante tres años, según ella contó a sus profesores en la escuela.

Los hechos se conocieron cuando la menor, antes de terminar sus clases en la escuela, acudió a sus tutores y les manifestó que su padre la agredía sexualmente, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares en una nota.

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Ocurrió cuando la menor regresó a clase después de período de absentismo escolar prolongado, del que no se había justificado el motivo.

Cuando los orientadores del centro escolar empezaron a indagar y a realizar preguntas, la menor expuso lo que presuntamente le ocurría, algo sobre lo que el claustro no tenía ninguna sospecha.

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La víctima también explicó que no quería volver a su domicilio.

El centro contactó con la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Comisaría de Manacor de la Policía Nacional. Los agentes se desplazaron inmediatamente al colegio y se hicieron cargo de la investigación.

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La menor fue acompañada a un centro médico, donde el pediatra le realizó una exploración completa.

La víctima afirmó que los episodios se venían repitiendo desde hacía 3 años en el domicilio familiar y que no los dijo nunca ni a su madre ni a sus familiares.

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La menor, al no querer regresar al domicilio familiar, fue trasladada a un centro de menores.

Tras realizar varias pesquisas y comprobar la veracidad de los hechos, los agentes de la UFAM detuvieron al hombre como presunto autor de un delito de agresión sexual a menor de 16 años.EFE

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