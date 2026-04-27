Medveded: "Es absolutamente increíble lo que está haciendo Jódar a su edad"

Madrid, 27 abr (EFE).- El ruso Daniil Medvedev, que se impuso este lunes al noruego Nicolai Budkov Kjaer y accedió a los cuartos de final del Masters 1.000 de Madrid, dijo que es "absolutamente increíble lo que está haciendo a su edad" el español Rafael Jódar, de 19 años, una de las sensaciones del torneo.

Medveded, que sufrió en su estreno para superar al húngaro Fabian Marozsan, despejó dudas ganando con solvencia al Budkov Kjaer por 6-3 y 6-2, y sigue vivo en un torneo en el que también se mantiene en competición Rafael Jódar tras eliminar al neerlandés Jesper de Jong, al australiano Alex de Miñaur y al brasileño Joao Fonseca.

"Creo que es absolutamente increíble lo que está haciendo a su edad. Especialmente de donde viene, ya que era como el 900 del 'ranking' ATP el año pasado. Llegar tan rápido al top 40 es muy raro. Es un gran talento", dijo Medveded en la zona mixta de la Caja Mágica.

"Luego siempre está la pregunta: ¿Se convertirá en alguien que está en la final de cada Gran Slam o es solo un muy buen jugador? Nunca se sabe, pero juega al tenis increíble y es divertido verlo", concluyó.

EFE

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