El IBEX sube el 1,67 % y toca nuevos máximos intradía ante posible acuerdo de paz en Irán

Madrid, 12 jun (EFE).- El principal selectivo español, el IBEX 35, ha abierto este viernes con ganancias del 1,67 % y ha tocado nuevos máximos históricos intradía, ante las esperanzas de un acuerdo de paz en Irán, y con los inversores pendientes de los datos de inflación en Europa y la salida a bolsa de SpaceX.

En el inicio de la jornada, el IBEX 35 sube ese 1,67 % y alcanza los 18.592,4 puntos, con lo que renueva máximos históricos intradía. El último récord lo registró el pasado 27 de febrero, en los 18.573,86 enteros.

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En otros mercados, el euro baja y se cambia a 1,156 dólares, mientras que el precio de crudo brent, el de referencia en el Viejo Continente, desciende el 2,38 %, hasta los 88,23 dólares, animado por el posible acuerdo de paz en Oriente Medio. EFE

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