El INE confirma la inflación de mayo en el 3,2% y eleva una décima la subyacente, hasta 3%

Madrid, 12 jun (EFE).- El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado que el índice de precios de consumo (IPC) de mayo se mantuvo en el 3,2 % interanual, mientras que ha revisado una décima al alza la inflación subyacente (sin energía ni alimentos frescos), hasta el 3 %, dos décimas más que en abril.

Esta evolución de los precios se produce en un contexto de elevada incertidumbre y volatilidad de los precios energéticos por la guerra en Irán y con las medidas fiscales del Gobierno todavía en vigor.

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La estabilidad de la tasa general respecto a abril se explica por el encarecimiento de los paquetes turísticos y del transporte de pasajeros por vía aérea, que se ha visto compensado por el abaratamiento de las prendas de vestir y de las hortalizas, legumbres y patatas. EFE