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El índice para actualizar alquileres sube al 2,48 %, el dato más alto desde que se elabora

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Madrid, 12 jun (EFE).- Los alquileres que se revisen en mayo podrán subir un 2,48 %, según el índice de referencia publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el porcentaje más elevado desde que empezara a elaborarse este indicador (noviembre de 2024).

Con esta subida, el índice para actualizar alquileres sube 0,08 puntos con respecto a abril, mes en el que alcanzó el 2,47 %, y encadena tres meses por encima del 2,4 % en un contexto marcado por las tensiones en Oriente Medio y su impacto en la inflación.

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Este dato publicado hoy -correspondiente a mayo de este año- se aplica a los contratos firmados tras la entrada en vigor de la ley de vivienda, el 25 de mayo de 2023.

Desde que entró en vigor este índice de referencia de arrendamiento, las subidas han sido del 2,2 % en noviembre de 2024; 2,28 % en diciembre; 2,19 % en enero de 2025; 2,08 % en febrero; 1,98 % en marzo; 2,09 % en abril; 1,9 % en mayo; 2,1 % en abril; 2,15 % en julio; 2,19 % en agosto; 2,22 % en septiembre; 2,25 % en octubre; 2,29 % en noviembre; 2,32 % en diciembre y el 2,14 % en enero de 2026, su menor incremento tras siete meses subiendo.

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En febrero volvió a moderarse hasta el 2,16 %, en marzo escaló hasta el 2,47 %, en abril se situó en el 2,4 % y en mayo en el 2,48 %.

El INE ha informado este viernes de que la tasa de variación anual del índice de precios de consumo (IPC) del mes de mayo se situó en el 3,2 %, la misma que la registrada en abril.

Por su parte, la inflación subyacente (que excluye de su cálculo la energía y los alimentos no elaborados), aumentó dos décimas, hasta el 3 %.

La ley de vivienda establece una serie de medidas de contención de precios en la regulación de los contratos de alquiler y determina que sería el INE el encargado de definir este índice de referencia para la actualización anual de los contratos a fin de evitar incrementos desproporcionados, como se estaban registrando por la inflación.

Los alquileres se actualizaban tradicionalmente en la mayoría de los casos con el IPC, pero hace más de dos años, cuando la inflación se disparó tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, el Gobierno decidió en abril de 2022 limitar la subida de los alquileres al 2 % y para 2024 fijó este porcentaje en el 3 %.

Con la entrada de 2025 esos límites a la subida del alquiler desaparecieron, empezando a aplicarse este nuevo índice de referencia.

Si el propietario decide aplicar esta subida al inquilino tendrá que notificársela por escrito, respetando los plazos y condiciones recogidos en el contrato.

Recientemente, el pasado 28 de abril, el Congreso de los Diputados rechazó la convalidación del Real Decreto-ley que establecía la prórroga extraordinaria de dos años para contratos de alquiler que venzan hasta el 31 de diciembre de 2027 y el límite del 2 % en la actualización anual de las rentas.

Previamente, el Consejo de Ministros había decidido finalmente trocear en dos decretos las medidas que formaban parte del "escudo social", dejando el de los alquileres en uno propio.

El sábado, 21 de marzo, se publicó en el BOE el decreto de alquileres, promovido por Sumar, y que entró en vigor un día después y que ha estado efectivo cerca de un mes hasta que fue rechazado por el Congreso. EFE

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