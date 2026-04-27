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Mas ve "incomprensible" citar a Pujol y pondría "absolutamente" la mano en el fuego por él

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Barcelona, 27 abr (EFE).- El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha considerado "incomprensible" que la Audiencia Nacional haya citado al expresidente Jordi Pujol en el marco del juicio a su familia y ha añadido que pondría "absolutamente" la mano en el fuego por él.

En declaraciones a Catalunya Ràdio este lunes, Mas ha afirmado que, si Pujol "no hubiera sido quien ha sido", el tribunal no lo hubiera obligado a ir presencialmente a Madrid para hacerle un reconocimiento.

Según él, la Audiencia Nacional ha querido que Pujol, de 95 años, comparezca por la "posición institucional de primer nivel" que ha tenido y porque durante años fue el máximo representante "del catalanismo y de la catalanidad".

Sin embargo, Mas cree que el expresidente "no está en condiciones" de declarar y no se puede defender, tanto por sus problemas de oído como por sus capacidades cognitivas. "Los que lo conocemos y tratamos lo sabemos perfectamente", ha apuntado.

Preguntado por si pondría la mano en el fuego por Pujol, Mas ha contestado que "absolutamente".

"Le puedo asegurar que es una persona a la que el dinero no le ha interesado nunca", ha subrayado. "A él no le ha interesado nunca, le han interesado otras cosas", ha puntualizado.

En cuanto a sus hijos, ha dicho que en la familia "puede haber personas" que sí hayan tenido este interés por el dinero, si bien ha matizado que eso, de entrada, no es un delito.

EFE

mam/hm/jlg

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