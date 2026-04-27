Las universidades españolas aprueban una guía para investigar con perspectiva de género

Granada, 27 abr (EFE).- La Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) ha aprobado un documento guía para introducir la perspectiva de género en la investigación y la transferencia de conocimiento, un paso más para avanzar en igualdad real.

Lo ha hecho a través del Grupo de Trabajo de Políticas de Igualdad de Género y en un pleno celebrado en la Universidad de Granada (UGR) en el que han participado más de medio centenar de responsables y especialistas de toda España.

El rector de la UGR, Pedro Mercado, y la presidenta del grupo de trabajo de Políticas de Igualdad de Género de CRUE y rectora de la Universidad de Cantabria, Concepción López Fernández, han liderado este encuentro que ha servido para destacar los avances "significativos" en igualdad.

López Fernández ha resaltado el valor del documento aprobado sobre la incorporación de la perspectiva de género en la investigación, la transferencia y la divulgación con el objetivo de lograr que las universidades "refuercen" el trabajo en este ámbito.

"La universidad debe ser una institución igualitaria e inclusiva, con un compromiso firme con la eliminación de todo tipo de desigualdades y, en concreto, el de la brecha de género", ha resaltado Mercado.

Ha añadido además que la igualdad de oportunidades y la tolerancia cero frente a cualquier forma de discriminación o acoso deben ser un pilar esencial del funcionamiento universitario, una responsabilidad que recae en los órganos de gobierno, pero también de cada uno de los miembros de la comunidad universitaria.

Además de aprobarse el documento guía para esta perspectiva de género, se han definido distintos temas considerados estratégicos para las políticas de igualdad y relacionados con planes de igualdad, protocolos de acoso o metodología de informes de impacto de género, entre otros.

La CRUE ha reforzado así su compromiso con la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el sistema universitario y reafirma el papel de la universidad como motor de cambio s/ocial. EFE

mro/bfv/jdm