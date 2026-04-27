Saiz responde a Page, que acusa de "intento de pucherazo" en las primarias de 2016: "De ninguna manera"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha respondido al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que el Partido Socialista tiene órganos democráticos y que "de ninguna manera" coincide con la calificación de "intento de pucherazo" de las primarias socialista de 2016.

En una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press, Saiz ha explicado que el ahora presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dimitió como secretario General del partido, "hubo una gestora que se hizo cargo, hubo una celebración de primarias y Sánchez volvió a ganar".

"Así se escribe la historia", ha puntualizado la ministra, quien ha asegurado también que el PSOE tiene órganos democráticos y que por esos mismos mecanismos fue elegido el líder socialista. "Es la respuesta que tengo que darle al señor Page y al conjunto de la ciudadanía", ha afirmado.

Así, ha respondido al presidente manchego, que el pasado viernes lanzó la acusación de "intento de pucherazo" y afirmó que hace diez años ya pensó en posibles consecuencias políticas en torno a la corrupción: "¿Qué caería encima a España si prosperaban algunas tesis? Lamentablemente, de aquellos polvos, estos lodos", afirmaba Page el pasado viernes.

MONTERO, "LA MEJOR CANDIDATA, LA DE LOS PROBLEMAS REALES"

Preguntada por las encuestas para las elecciones en Andalucía el próximo 17 de mayo, en la que las que el PSOE-A no promete buenos resultados, Saiz ha asegurado que María Jesús Montero conoce "muy bien" Andalucía y los problemas de los andaluces.

"Lo importante es trabajar con realidades", ha asumido, haciendo referencia a los "problemas reales" como son el acceso a la sanidad y la crisis de los cribados del cáncer de mama en el servicio de salud andaluz.

Ha defendido también la experiencia y trayectoria de la exministra de Hacienda y exvicepresidenta primera, motivo por el que "conoce claramente la dimensión de los recursos que se han puesto en manos de las comunidades autónomas". Por ello, Saiz ha incidido en que "es la mejor candidata, indudablemente ama su tierra, lo ha hecho siendo consejera de Andalucía y no ha dejado de hacerlo".

JUICIO CASO MASCARILLAS: "CON TRANQUILIDAD"

En otro orden de cosas, interpelada por el juicio del 'caso mascarillas' por el que están juzgando en el Tribunal Supremo al exsecretario de Organización socialista y exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y a su exasesor Koldo García, la portavoz del Ejecutivo ha reiterado que afrontan el proceso "con tranquilidad".

Además, Saiz ha señalado al juicio del 'caso Kitchen' por el que se está juzgando en la Audiencia Nacional la presunta trama de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, quien "por fin aclaró quien es M. Rajoy".

Dicho esto, ha criticado que el presidente 'popular', Alberto Núñez Feijóo, no condene la corrupción de su partido y se ha mostrado orgullosa de "de pertenecer a una organización que actúa con contundencia".