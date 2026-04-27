El hijo del falso cura que asaltó la casa de Bárcenas dice que a su padre le dieron 75.000 euros y un arma

El hijo del falso cura, Enrique Olivares, que asaltó la casa de los Bárcenas en 2013 y maniató a su hijo y su esposa, asegura que a su padre le pagaron 75.000 euros, le dieron una pistola que "no funcionaba" y le prometieron más dinero para después del robo.

Así lo ha explicado en unas declaraciones en el programa de 'Ana Rosa', en Tele 5, recogidas por Europa Press, en las que ha señalado que su padre "estuvo financiado por alguien" pero ha dicho desconocer por quién, aunque dice estar seguro de que a su padre le engañaron. Estas afirmaciones se han producido justo el día que ha declarado Willy Bárcenas en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por la presunta utilización de medios del Estado para espiar a los Bárcenas.

El hijo de Enrique Olivares ha explicado que a su padre le dieron indicaciones para conseguir dos pendrives en la casa de los Bárcenas y para ello, además de dinero, le dieron un arma "en un país donde no es tan fácil conseguir un arma".

Según su relato, su progenitor llega a la casa del extesorero del Partido Popular, dice que es un cura y que llevaba un mensaje que sólo podía dar a la esposa de Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias. "La sirvienta", ha dicho, le convoca a la familia y él "los amedranta" y los inmoviliza.

Ha proseguido explicando que una vez que los tiene inmovilizados a todos, él busca los pendrives, pero durante el "forcejeo", ha señalado que el arma que llevaba su padre "no funciona", aunque ha dicho estar convencido de que su progenitor "jamás hubiera hecho nada". Finalmente, ha explicado que "el chico joven", es decir, Willy Bárcenas, acaba inmovilizando a su padre.

El hijo de Enrique Olivares, que fue condenado por estos hechos y falleció en Cuenca en 2022 cuando se encontraba en tercer grado penitenciario, cree que lo que hizo su padre no estuvo bien pero considera que él no tiene que pedir disculpas por ello, sino que lo debería haber hecho su padre.

No obstante, ha recordado que su progenitor "no tiene antecedentes de haber violentado a nadie" y que le había explicado "muy emocionado" que "iba a cambiar a España". Ha insistido en que no sabe quién le financió, pero ha dicho estar seguro de que "le engañaron".