El comité de huelga médica emplaza a Pedro Sánchez a asumir la negociación en el conflicto

Madrid, 27 abr (EFE).- El comité de huelga médica ha exigido este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que asuma "de manera inmediata" la negociación para poder desatascar el conflicto de este colectivo contra el estatuto marco del Ministerio de Sanidad porque su titular, Mónica García, no es "una interlocutora válida".

Así lo expresan en una carta remitida al jefe del Ejecutivo la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA).

Lo han hecho justo en el arranque de la tercera huelga semanal del año contra el estatuto marco del Ministerio de Sanidad, al que piden una mejora de las condiciones de médicos y facultativos al margen de esa ley y poder debatirlo en un marco de diálogo propio independiente de los sindicatos que conforman la mesa de negociación de esta normativa -CCOO, UGT, CSIF, Satse-FSES y Cig Saúde-.

Para estos seis sindicatos médicos, convocantes de la huelga y resto de movilizaciones que se suceden cada mes, "la ministra de Sanidad ha dejado de ser una interlocutora válida".

"La ausencia total de avances en la negociación, su evidente desgaste político, la decisión de orientar su futuro hacia otros escenarios políticos y la falta de capacidad efectiva de decisión demuestran que este conflicto ha superado ya el ámbito de su ministerio", subrayan.

El comité de huelga exige la intervención directa del jefe del Ejecutivo porque "este conflicto ya excede al Ministerio de Sanidad: es una cuestión de Gobierno". "La sostenibilidad del sistema, las condiciones laborales de los médicos y la calidad asistencial requieren decisiones que trascienden un ministerio que se ha mostrado incapaz de abordarlas", recalca.

Por tanto, cree que Pedro Sánchez debe asumir personalmente este conflicto, "tomar el control político de esta situación y garantizar una negociación real, seria y con capacidad efectiva de decisión", que permita desencallar una crisis que afecta a profesionales, pacientes y comunidades autónomas.

Los seis sindicatos médicos estiman además que la decisión de Mónica García de presentarse como candidata de Más Madrid en la Comunidad de Madrid "no es una cuestión personal ni partidista, sino la constatación de que este conflicto exige una interlocución sólida, estable y con verdadera capacidad de decisión".

Apuntan también a Pedro Sánchez que este conflicto nace de un anteproyecto impulsado por Sanidad "sin el concurso de todos los ministerios implicados" y sin una negociación real con el colectivo.

Tras las "numerosas e infructuosas reuniones" que ha mantenido con el departamento que dirige Mónica García, "no se ha producido ninguna rectificación sustancial", lo que evidencia, a su juicio, "la falta de voluntad para corregir un planteamiento que ha generado un conflicto de gran magnitud y el rechazo total de los médicos y facultativos".

Por todo ello, insisten en reclamar "la apertura inmediata de una negociación seria, con interlocutores dispuestos a negociar sin líneas rojas y con verdadera voluntad de alcanzar soluciones" porque "España merece una sanidad pública fuerte, pero no habrá sanidad pública sin médicos, y no habrá médicos si se sigue legislando contra ellos". EFE