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Torres admite que le "produce náuseas" escuchar a Abascal utilizar descalificativos contra políticos del Gobierno

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El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha admitido este lunes que le "produce náuseas" escuchar al líder de Vox, Santiago Abascal, utilizar descalificativos contra representantes políticos del Gobierno de España.

Así se ha pronunciado Torres en declaraciones a los periodistas, en un acto en Las Palmas de Gran Canaria, después de que este domingo Abascal insultara al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en un mitin, donde lo llamó "mierda", y se refirió al ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, como "rata".

Torres, que ha condenado estas "agresiones verbales de Santiago Abascal", y que no quiso reproducir por tener "mucha más vergüenza que él", expuso que quien para "intentar ganar un debate público, o incluso conseguir un voto en un mitin electoral, tenga que rebajarse y bajar al insulto tan soez, como hizo Santiago Abascal, lo define claramente".

Además subrayó que le "produce náuseas" escuchar a un representante político, que "ha sido elegido en las urnas, hablar de otros representantes políticos con esos descalificativos; con esa falta de todo", algo que consideró se lo deberían hacer ver.

El ministro apuntó que la "violencia es un síntoma y un mecanismo del fascismo", que se "venció" y se "acabó con tiranos fascistas que llegaban al poder a través de las democracias", por lo que afirmó que "no" tienen "miedo ni colectivo, ni individualmente a los fascismos".

Finalmente agregó que "hablar del presidente del Gobierno, quien sea, de una organización política o de cualquiera otra en esos términos, de un miembro de un consejo de ministros, son afirmaciones fascistas".

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