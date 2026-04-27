La princesa Leonor estudiará Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid

Madrid, 27 abr (EFE).- La princesa Leonor estudiará Ciencias Políticas en la Universidad pública Carlos III de Madrid, un grado que cursará como una alumna más y que comenzará el próximo otoño, una vez finalizada su formación militar de tres años, según ha hecho público este lunes la Casa del Rey.
"Sus Majestades los Reyes anuncian que Su Alteza Real la Princesa de Asturias cursará el Grado de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid. El programa académico tiene una duración de cuatro años y se iniciará en el tercer cuatrimestre de 2026", señala el comunicado. EFE
Últimas Noticias
Gobierno y Fiscalía acuerdan la distribución de las nuevas plazas de fiscales
Torres admite que le "produce náuseas" escuchar a Abascal utilizar descalificativos contra políticos del Gobierno
El Observatorio del Español cree que la diversidad del español es el gran reto para la IA
TSJA confirma diez años de cárcel para un acusado de violar a una menor en una finca en la Sierra de Cádiz
Torres condena los insultos de Abascal a Sánchez y Marlaska y los tacha de "fascistas"
MÁS NOTICIAS