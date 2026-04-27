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El Observatorio del Español cree que la diversidad del español es el gran reto para la IA

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Logroño, 27 abr (EFE).- La diversidad del español es actualmente "el mayor desafío y la mayor oportunidad para la inteligencia artificial" (IA), ha afirmado este lunes el director del Observatorio Global del Español, Francisco Moreno.

Este es uno de los asuntos que centran la jornada '¡Háblame máquina! Oralidad e IA en español', organizada por el Instituto Cervantes, a través del Observatorio Global del Español y que reúne en La Rioja a expertos para analizar los avances, las necesidades y la perspectiva de la inteligencia artificial en relación con la oralidad expresada en lengua española.

Moreno, en la presentación de este encuentro internacional junto al consejero de Cultura del Gobierno de La Rioja, José Luis Pérez Pastor, ha añadido que "la lengua hablada está hecha de variedades, ritmos, marcadores discursivos, de humor, de mal humor y de diferencias sociales y territoriales".

Y para conocer cómo funciona toda esa diversidad, ha subrayado, "hacen falta datos, corpus orales de calidad representativos de toda esa diversidad, que estén bien diseñados, con criterios científicos sólidos para poder observar lo que ocurre en esa diversidad".

En ese sentido, ha destacado que La Rioja desempeña "un papel especialmente relevante no solo por el valor simbólico y cultural vinculado históricamente a la lengua española", al ser la cuna del español, sino porque en esta comunidad "se están impulsando infraestructuras lingüísticas, como el corpus oral del español de La Rioja", que se presentará en este encuentro".

Si hace unos siglos, "el salto se dio de la oralidad a la escritura en el lenguaje natural", actualmente, en el lenguaje artificial, "estamos viendo cómo se va a dar un salto de la escritura a la oralidad, haciendo una paralelismo que marcará el futuro", ha precisado.

Invertir en soberanía digital

"Invertir en corpus orales -ha proseguido- es invertir en soberanía digital del español", lo que constituye "una de las claves en un momento en que el inglés tiene una hegemonía casi absoluta" en el ámbito de la IA en el mundo.

También ha afirmado que el Observatorio del Español defiende que el desarrollo tecnológico del idioma no puede quedar al margen de la investigación lingüística ni de las instituciones públicas.

La IA que habla español, ha dicho, "debe hacerlo con conocimiento de su diversidad real y con responsabilidad", ya que es un idioma con casi 600 millones de hablantes en más de 20 países y que tiene sus diversidades orales.

Por ello, este encuentro, previsto en Logroño y en el Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española, en San Millán de la Cogolla (La Rioja), no es solo tecnológico o académico, sino "una toma de posición, por nuestra parte, porque el futuro de la IA en español se define hoy, pero se decide con datos, tecnología y con cooperación institucional", ha asegurado.

Este diálogo entre lengua, tecnología e instituciones públicas es "imprescindible", ya que "el español necesita estar presente en los grandes desarrollos tecnológicos globales", pero necesita hacerlo desde "el respeto a su pluralidad y a sus comunidades que lo hablan", según Moreno.

Y este es el espíritu de esta jornada y el compromiso del Observatorio Global del Español y de las instituciones que participan en su desarrollo, como el Gobierno de La Rioja.

Además, esta jornada nace con la vocación de situar el español en el centro del debate sobre la IA, que "todavía no entiende muy bien cómo interactúan los seres humanos" y, pese a las variedades orales del español, "sin oralidad no hay IA que se aproxime al lenguaje humano", ha añadido.

Por su parte, Pérez Pastor ha valorado la importancia de analizar el papel de la IA en cuanto a la oralidad del español y cree que es importante "conectar origen y futuro del español y su desarrollo en el ámbito digital". EFE

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