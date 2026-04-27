Espana agencias

TSJA confirma diez años de cárcel para un acusado de violar a una menor en una finca en la Sierra de Cádiz

Guardar
Imagen LMYH3WXVL5G65I65VHKTBK6CWE

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la sentencia dictada por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Cádiz que condena a un hombre a diez años de cárcel por un delito de violación, cometido en una finca de la Sierra, a una menor de 15 en el momento de los hechos, así como a ocho años de libertad vigilada desde la extinción de la pena.

Según la sentencia, recogida por Europa Press, los hechos ocurrieron en agosto de 2018 cuando un grupo de amigos fueron a pasar dos días a una finca. Entre ellos se encontraban el acusado y su pareja, así como la víctima, sobrina de la pareja del acusado y que contaba con 15 años.

Llegada la noche del primer día, un grupo de hombres de los que se encontraban en la finca decidieron ir al pueblo "de fiesta", lo cual no hizo el acusado tras mantener una discusión con su pareja. Así, se quedó en una zona de la finca con otras personas consumiendo bebidas alcohólicas, "sin que se haya probado que tuviese afectadas sus capacidades volutivas e intelectivas por ello".

Sobre las cuatro de la madrugada, la madre de la víctima dijo que se marchaba a dormir e instó a su hija a hacer lo mismo, mientras que el acusado dijo que se iba a quedar todavía un rato. El acusado aprovechó que la madre de la menor se había marchado para acompañar a la menor a la edificación donde dormía, que era diferente a donde lo hacía su madre y él mismo. Una vez allí, le dijo si le importaba que se quedara allí, ya que había discutido con su pareja --tía de la niña--, por lo que ella le permitió acostarse en el mismo sofá cama.

Una vez dentro, el acusado le puso un brazo a la menor sobre el cuerpo y tras ser rechazado apartándolo, se levantó, echó la llave de la puerta, se volvió a acostar a su lado y la violó diciéndole que si gritaba o decía algo "se iba a enterar". Posteriormente, se marchó de la habitación al escuchar ruidos que interpretó que se correspondían con el grupo de hombres que había ido al pueblo.

En la Navidad de ese mismo año, con motivo de una fiesta, uno de los presentes, pareja de otra tía de la menor, vio que el acusado se dirigió a ella para pedirle perdón por lo que le había hecho, por lo que la menor se puso a llorar. Finalmente, en abril de 2019 la menor se lo contó a su novio y a sus padres e interpusieron una denuncia por los hechos.

Por todo ello, la Audiencia Provincial de Cádiz condenó al acusado a diez años de cárcel por un delito de agresión sexual con utilización de intimidación, que fue recurrida ante el TSJA por la defensa del condenado alegando que no fue autor de delito alguno y que solo se cuenta como prueba las declaraciones "contradictorias" de la menor, "sin que exista ninguna prueba de cargo objetiva que acredite la realidad de los hechos".

Por su parte, el TSJA ha desestimado el recurso tras recordar los testimonios aportados en el juicio, como el de los tíos de la menor, que la vieron aparecer llorando en el salón el día de los hechos, y señalar que no se acredita que el tribunal de instancia incurriera en ningún error patente en la valoración de la prueba que se deba corregir y que la convicción alcanzada, sobre la base de las pruebas de cargo "de indudable valor incriminatorio", resulta "lógica y coherente".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La princesa Leonor estudiará Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid

Infobae

Gobierno y Fiscalía acuerdan la distribución de las nuevas plazas de fiscales

Infobae

Torres admite que le "produce náuseas" escuchar a Abascal utilizar descalificativos contra políticos del Gobierno

Torres admite que le "produce náuseas" escuchar a Abascal utilizar descalificativos contra políticos del Gobierno

El Observatorio del Español cree que la diversidad del español es el gran reto para la IA

Infobae

Torres condena los insultos de Abascal a Sánchez y Marlaska y los tacha de "fascistas"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Soraya Sáenz de Santamaría cierra filas con el PP: “No recuerda” o “no le consta” nada sobre la ‘Operación Kitchen’ durante su etapa en el Gobierno

Soraya Sáenz de Santamaría cierra filas con el PP: “No recuerda” o “no le consta” nada sobre la ‘Operación Kitchen’ durante su etapa en el Gobierno

La Audiencia Nacional aparta del juicio a Jordi Pujol porque considera que no está capacitado para declarar por su estado de salud

Willy Bárcenas declara que su padre le habló de la grabación que tenía con Rajoy antes de entrar en prisión, pero que nunca llegó a escucharla

Los socios de Sánchez piden al presidente que reflexione sobre el futuro del Gobierno tras el divorcio irreversible de Junts

El secretario general de Facua, Rubén Sánchez, pide nueve años de cárcel para Vito Quiles por la campaña de calumnias que lanzó en su contra

ECONOMÍA

Despido laboral nulo: echan a una empleada de una empresa de limpieza tras encadenar 17 contratos temporales y reclamar que la hagan indefinida

Despido laboral nulo: echan a una empleada de una empresa de limpieza tras encadenar 17 contratos temporales y reclamar que la hagan indefinida

El coste del gran apagón: las medidas para evitar otro cero energético encarecen la factura de la luz un 13% en el último año

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 27 de abril

Santiago Carbó, catedrático de Economía: “La vivienda y el alquiler seguirán subiendo salvo que España sufra una crisis económica provocada por la guerra”

Quiénes son los grandes tenedores de vivienda en España: bancos y fondos estadounidenses devoran la oferta de alquiler residencial

DEPORTES

Mbappé, duda para el Clásico pero no para el Mundial: sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda

Mbappé, duda para el Clásico pero no para el Mundial: sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda

La desgraciada muerte de Kiptun, el joven que ostentaba el récord del mundo en maratón e inspiró a Sabastian Sawe para bajar de las dos horas

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

Un titánico Rafa Jódar se impone a Fonseca y sella su pase a octavos de final del Mutua Madrid Open

El exentrenador de Serena Williams habla sobre la lesión de muñeca de Carlos Alcaraz: “Si han decidido ponerle una férula, no es buena señal”