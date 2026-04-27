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La princesa Leonor realiza su segundo vuelo en solitario en la Academia del Aire

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Madrid, 27 abr (EFE).- La princesa de Asturias ha realizado su segundo vuelo en solitario en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia) pilotando el avión Pilatus PC-21, tras la denominada suelta que llevó a cabo el pasado mes de diciembre.

La Casa Real ha facilitado este lunes fotografías de la princesa de Asturias pilotando el avión, instantáneas realizadas en las últimas semanas en la Academia de San Javier durante su segundo vuelo en solitario, ocasión en la que se han tomado imágenes desde otra aeronave que volaba en paralelo.

Esto no fue posible durante su primer vuelo en solitario, siguiendo los protocolos habituales en 'la suelta', según han explicado fuentes de Zarzuela.

Además de las imágenes al mando del PC-21, la Casa Real ha difundido otras imágenes de su formación en la Academia del Aire, como una sobre su participación en la instrucción a un grupo de cadetes de la AGA sobre señalización para el rescate, dentro de un ejercicio de instrucción SERE (Supervivencia, Evasión, Resistencia y Escape), o sobre cómo desatarse, como parte de las prácticas de evasión.

En otra de las fotografías, Leonor de Borbón aparece al mando de una sección de cadetes durante un acto de izado de bandera en la Academia General del Aire y del Espacio.

La princesa Leonor ingresó el pasado 1 de septiembre en la Academia General del Aire en lo que es su última etapa de formación militar y en estos meses ha llevado a cabo su instrucción teórica y práctica como alférez del Ejército del Aire y del Espacio.

En este período, la princesa ha tenido una formación intensiva sobre el Pilatus PC-21, un avión suizo de entrenamiento avanzado que fue elegido por el Ejército del Aire para sustituir al histórico C-101, conocido como 'culopollo' y que también fue pilotado el pasado año por su padre, el rey Felipe VI, cuando visitó la academia de San Javier.

La heredera de la Corona realiza en San Javier este curso con otros 74 compañeros -60 hombres y 14 mujeres- en su última etapa de instrucción militar tras pasar en años anteriores por la Academia General Militar del Ejército de Tierra de Zaragoza, la Escuela Naval de Marín (Pontevedra) y en el buque Juan Sebastián Elcano.

Una etapa de formación militar que finalizará este verano, antes de empezar sus estudios universitarios el último cuatrimestre del año de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, según ha comunicado este mismo lunes la Casa Real. EFE

(Foto)

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