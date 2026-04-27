El japonés Ogura (Aprilia) es el más rápido en el test oficial de Jerez

Jerez de la Frontera (Cádiz), 27 abr (EFE).- El piloto japonés Ai Ogura (Aprilia) marcó este lunes el mejor tiempo en los entrenamientos oficiales de MotoGP en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto que se desarrollaron tras la disputa el domingo del GP de España.

Ogura fue uno de los dos pilotos que bajó de 36 y realizó su vuelta más rápida en 1.35.944, por delante del español Raúl Fernández (Aprilia), compañero de equipo del nipón en la escuadra satélite de la firma italiana y que cuadró un registro de 1.35.949, informó la organización.

En tercer lugar se situó con 1.36.272 el líder del Mundial de la categoría, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), piloto del equipo oficial de la marca de Noale, que copó las tres primeras posiciones.

En estos entrenamientos, el francés Fabio Quartararo Yamaha rodó con un nuevo carenado negro en su M1.

En Ducati, el vigente campeón del mundo de la especialidad, Marc Márquez, llevó la protección lateral de la GP25 en su moto; y en KTM, el probador Dani Pedrosa trabajó con un nuevo carenado, mientras que Pedro Acosta (KTM) se centró en diferentes soluciones aerodinámicas.

La cuarta posición, fue para el mayor de los Márquez, ganador de la carrera esprint del sábado y que cerró estos ensayos con 1.36.277.

Acosta estuvo cerca con 1.36.299 en quinto lugar; el ganador de la carrera del domingo, el español Álex Márquez (Ducati), fue sexto con 1.36.409; y Quartararo, séptimo con 1.36.409.

En la octava plaza, se situó el italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati), con 1.36.477; noveno su compatriota Pecco Bagnaia (Ducati), con 1.36.671; y décimo el español Jorge Martín (Aprilia), segundo en el Mundial tras las cuatro pruebas celebradas y que hizo su vuelta rápida en 1.36.683. EFE

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