Espana agencias

El japonés Ogura (Aprilia) es el más rápido en el test oficial de Jerez

Guardar

Jerez de la Frontera (Cádiz), 27 abr (EFE).- El piloto japonés Ai Ogura (Aprilia) marcó este lunes el mejor tiempo en los entrenamientos oficiales de MotoGP en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto que se desarrollaron tras la disputa el domingo del GP de España.

Ogura fue uno de los dos pilotos que bajó de 36 y realizó su vuelta más rápida en 1.35.944, por delante del español Raúl Fernández (Aprilia), compañero de equipo del nipón en la escuadra satélite de la firma italiana y que cuadró un registro de 1.35.949, informó la organización.

En tercer lugar se situó con 1.36.272 el líder del Mundial de la categoría, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), piloto del equipo oficial de la marca de Noale, que copó las tres primeras posiciones.

En estos entrenamientos, el francés Fabio Quartararo Yamaha rodó con un nuevo carenado negro en su M1.

En Ducati, el vigente campeón del mundo de la especialidad, Marc Márquez, llevó la protección lateral de la GP25 en su moto; y en KTM, el probador Dani Pedrosa trabajó con un nuevo carenado, mientras que Pedro Acosta (KTM) se centró en diferentes soluciones aerodinámicas.

La cuarta posición, fue para el mayor de los Márquez, ganador de la carrera esprint del sábado y que cerró estos ensayos con 1.36.277.

Acosta estuvo cerca con 1.36.299 en quinto lugar; el ganador de la carrera del domingo, el español Álex Márquez (Ducati), fue sexto con 1.36.409; y Quartararo, séptimo con 1.36.409.

En la octava plaza, se situó el italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati), con 1.36.477; noveno su compatriota Pecco Bagnaia (Ducati), con 1.36.671; y décimo el español Jorge Martín (Aprilia), segundo en el Mundial tras las cuatro pruebas celebradas y que hizo su vuelta rápida en 1.36.683. EFE

jsb/agr/ism

Últimas Noticias

El dominicano Jassel Pérez se recupera del cuadro de náuseas sufrido ante el Andorra

Infobae

'Veneno', el lince "urbanita" que atrae un aluvión de curiosos a Cabañas de Yepes (Toledo)

Infobae

PP y PSOE piden al Gobierno un homenaje a Adolfo Suárez por los 50 años de su nombramiento

Infobae

Competencia abre expediente muy grave a Iberdrola Generación Nuclear y eleva el total a 56

Infobae

El juez rechaza enviar el 'caso Montoro' a Madrid y arranca esta semana los interrogatorios a los investigados

El juez rechaza enviar el 'caso Montoro' a Madrid y arranca esta semana los interrogatorios a los investigados
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La UCO asegura que el piso de Jessica funcionaba como “casita de novios” con Ábalos y que lo pagaba Aldama para “tener comprada la voluntad del ministro”

La UCO asegura que el piso de Jessica funcionaba como “casita de novios” con Ábalos y que lo pagaba Aldama para “tener comprada la voluntad del ministro”

El Poder Judicial multa con 1.000 euros a un juez por usar ChatGPT para redactar el borrador de una sentencia

El Poder Judicial abre una investigación contra el juez que investiga al exDAO por decir que las mujeres tienen “ventajas” para denunciar

La Justicia valenciana confirma que no investigará a Carlos Mazón al no apreciar indicios sólidos de responsabilidad penal en su actuación durante la DANA

El jefe de la UCO señala a Ábalos como el líder de la trama de las mascarillas: “Es un miembro cualificado de la investigación, por eso cobra lo que cobra”

ECONOMÍA

Escriben una nota a un compañero de trabajo por su mal olor y se vuelve viral en redes sociales: un abogado explica qué puede ocurrir en estos casos

Escriben una nota a un compañero de trabajo por su mal olor y se vuelve viral en redes sociales: un abogado explica qué puede ocurrir en estos casos

La jubilación en España cambia en 2027: aumenta la edad legal para retirarse y se endurecen los requisitos para cobrar el 100% de la pensión

España estrena el ‘lobby’ de los drones con el objetivo de unificar el sector, simplificar la regulación y ganar peso en Europa

El sector de la construcción calcula que se necesita invertir 400.000 millones en diez años para desarrollar y mantener las infraestructuras

España convierte sus embalses en megabaterías: la mayor central de bombeo de Europa está en Valencia y puede cubrir el consumo de 6,75 millones de personas al día

DEPORTES

Mbappé, duda para el Clásico pero no para el Mundial: sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda

Mbappé, duda para el Clásico pero no para el Mundial: sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda

La desgraciada muerte de Kiptun, el joven que ostentaba el récord del mundo en maratón e inspiró a Sabastian Sawe para bajar de las dos horas

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

Un titánico Rafa Jódar se impone a Fonseca y sella su pase a octavos de final del Mutua Madrid Open

El exentrenador de Serena Williams habla sobre la lesión de muñeca de Carlos Alcaraz: “Si han decidido ponerle una férula, no es buena señal”