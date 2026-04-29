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La Policía investiga el presunto caso de acoso en las secciones inferiores del Torrelavega

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Santander, 29 abr (EFE).- La Policía Nacional está investigando el presunto caso de acoso en las categorías inferiores del Bathco BM Torrelavega, según informa elDiario.es.

Familiares de las jugadoras del cadete femenino interpusieron una denuncia ante la Policía Nacional tras tener conocimiento de un grupo de WhatsApp en el que juveniles del club difundían presuntamente imágenes de sus compañeras, tomadas durante partidos o entrenamientos, y las acompañaban de "insultos homófobos, machistas y gordófobos", adelanta elDiario.es.

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Fuentes policiales han señalado este miércoles a EFE que el grupo de investigación especializado en este tipo penal de la Policía Nacional se encuentra trabajando en el asunto con el objeto de esclarecer lo ocurrido.

El Bathco BM Torrelavega informó este martes de que mantenía activado el protocolo interno de actuación frente a situaciones de acoso o conductas inadecuadas.

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En un comunicado, el club cántabro explica que activó el protocolo "desde el primer momento en que se tuvo conocimiento de los hechos" y que llevó a cabo las actuaciones correspondientes, incluyendo la recopilación de información para mediar entre las partes y la adopción de medidas para "detener cualquier conducta contraria a los valores del deporte y de la convivencia". EFE

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