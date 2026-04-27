El Atletico, frente al desequilibrio defensivo

Iñaki Dufour

Majadahonda (Madrid), 27 abr (EFE).- Tan solo cinco de los 649 goles en total de esta edición de la Liga de Campeones han terminado en la portería del Arsenal, que propone un desafío defensivo al Atletico de Madrid, frente a su desequilibrio y sus dudas atrás, con 26 goles en contra en sus 14 partidos hasta ahora en este torneo.

La seguridad defensiva es el punto de partida de la eliminatoria. Un aspecto decisivo. “Es un equipo muy bueno, especialmente en defensa son muy fuertes. No están marcando tantos goles, pero aun así ganan partidos gracias a sus cualidades defensivas, así que va a ser un partido duro”, analizó Alexander Sorloth, delantero del Atlético, en declaraciones a EFE.

El Arsenal no es vulnerable. William Saliba y Gabriel Magalhaes representan la firmeza en el centro de la defensa del equipo londinense, protegido más atrás por las manos y la agilidad del portero internacional español David Raya.

En un equipo que se propone presionar arriba, tan pocos goles en contra expresan su solvencia atrás, sobre todo en la Liga de Campeones. Es un prisma muy diferente a la eliminatoria anterior que enfrentó el Atletico de Madrid contra el Barcelona, en cuartos de final.

De sus doce partidos en esta temporada en la Liga de Campeones, sin ninguna derrota, con diez victorias y dos empates, el Arsenal sostuvo su marco a cero en ocho de ellos. Es la base de su recorrido en esta edición del torneo, más aún cuando ha encarado las eliminatorias y todavía más en cuartos de final, cuando le bastó un gol de Kai Havertz en el minuto 91 en la ida en Lisboa para superar al Sporting de Portugal. La vuelta en Londres acabó sin más goles.

No solo es el equipo que menos tantos ha recibido en esta Champions, sino que tan solo ha necesitado 28 paradas para lograrlo; en contraste con las 56 intervenciones de los porteros Jan Oblak o Juan Musso en el Atlético, además con 26 goles en contra. El equipo de Simeone ha recibido 82 remates entre los tres palos de su portería. Es una media de seis por encuentro para siete victorias, dos empates y cinco derrotas en la competición.

Solo cuatro equipos han marcado algún gol al Arsenal en esta Champions: el Bayer Leverkusen en la ida de octavos de final (1-1) y el Bayern Múnich (3-1), el Inter (1-3) y el Kairat Almaty, por dos veces en su derrota por 3-2, en la fase liga.

No lograron batir a David Raya ni el Athletic (0-2), ni el Olympiacos (2-0), ni el Slavia Praga (0-3), ni el Brujas (0-3), ni el Sporting de Portugal (0-1 y 0-0) ni el Atletico de Madrid (4-0), en el mayor triunfo de los ‘Gunners’ y la peor derrota rojiblanca en esta ‘Champions’.

Ha sido, de hecho, el único de los catorce partidos disputados por el Atlético en competición europea en este curso en el que no batió la portería contraria. Sí lo hizo en sus otros trece restantes choques, con un total de 34 goles (solo lo superan el Bayern Múnich y el París Saint-Germain, con 38) para contrarrestar su inseguridad defensiva, cada vez más creciente y indudablemente esencial para sobrepasar al Arsenal.

El Atlético ha recibido 26 goles. Solo en uno de sus catorce duelos sostuvo su portería a cero, en el triunfo por 0-2 de la ida de los cuartos de final contra el Barcelona en el Camp Nou.

En el resto recibió goles: cuatro del Arsenal, cuatro del Tottenham -en dos partidos-, cuatro del Brujas -también en dos choques-, tres del Liverpool, dos del Barcelona, dos del PSV, dos del Bodo/Glimt y uno del Eintracht Francfort, del Unión Saint Gilloise, del Inter y del Galatasaray.

Y en ocho de su catorce encuentros encajó dos o más goles el Atlético, cuyo presente también lo advierte en una eliminatoria que apunta al detalle, a la mínima diferencia, a la defensa como el principio de todo: ha encajado 16 goles en sus nueve encuentros más recientes entre todas las competiciones, con dos tantos en contra en ocho de ellos y una sola a portería a cero. EFE