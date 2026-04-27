El portugués Raphael Guerreiro baja en el Bayern contra el PSG

Berlín, 27 abr (EFE).- El portugués Raphael Guerreiro no podrá estar en la ida de la semifinal de la Liga de Campeones contra el PSG debido a una lesión muscular en el muslo derecho, informó el club alemán.

Guerreiro no suele ser titular en el Bayern en los partidos decisivos pero ha sido importante como recambio por su capacidad de jugar en varias posiciones en el centro del campo y en la defensa.

El Bayern no dio un pronóstico claro sobre la duración de la baja de Guerreiro que se agrega a las de Tom Bishof, Lennart Karl y Serge Gnabry, todos por lesiones musculares.

El caso más grave es el de Gnabry que se perderá el resto de la temporada. Gnabry venía siendo titular habitual debido a la larga baja de Jamal Musiala y a los cuidados que tomó el entrenador Vincent Kompany en su proceso de recuperación.

Kompany no podrá estar en el banquillo en el duelo de ida contra el PSG por sanción por acumulación de tarjetas amarillas.EFE