Willy Bárcenas dice que su padre le habló de la grabación con Rajoy pero nunca la escuchó

Madrid, 27 abr (EFE).- Guillermo Bárcenas, hijo del extesorero Luis Bárcenas, ha señalado que su padre le habló poco antes de entrar en prisión provisional en 2013 de una grabación con el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y el exdirigente del PP Javier Arenas en la que les daba el remanente de la caja B del partido, si bien ha reconocido que nunca la escuchó.

Willy Bárcenas, conocido por ser el cantante del grupo Taburete, ha comparecido este lunes como testigo ante el tribunal que juzga el caso Kitchen, relativo al espionaje al extesorero y a su entorno para sustraerle documentación sensible para el PP y sus dirigentes, y ha relatado cómo vivió el ingreso en prisión preventiva de su padre tras descubrirse su fortuna oculta en Suiza.

Respecto a la contratación del chófer de la familia, Sergio Ríos, acusado en este juicio de haber sido captado como confidente, el hijo del extesorero ha recordado que se le contrató como conductor a través de una persona que trabajaba en el PP en seguridad -cuya identidad no ha revelado- y con la que familia Bárcenas tenía relación "de toda la vida".

La abogada de Bárcenas ha abierto el interrogatorio, al ser ella la que lo ha propuesto -lo que, según le ha advertido la juez Teresa Palacios, requería al testigo "un plus de veracidad"-, y le ha preguntado si hablaban delante del chófer de cosas que afectaran a la familia.

"Soy una persona confiada", ha indicado, para después añadir que, si bien tenían una buena relación, no hablaban "de cosas muy importantes".

También ha dicho que él nunca participó en la mudanza de las cajas con los enseres del despacho de su padre en Génova y ha dicho desconocer que fuesen depositadas en el taller restauración de su madre, Rosalía Iglesias. "A mí me trataron de dejar al margen, conmigo no contaban, entonces no tengo ni idea", ha asegurado.

Tal y como ha declarado en otras ocasiones, el secuestro que sufrieron él y su madre en su domicilio a manos de un falso cura fue el detonante para dejar de confiar en el chófer.

Este se encontraba ese día librando, y cuando su madre logró pedir ayuda desde la ventana, él se presentó en cinco minutos porque, según les contó, estaba en las inmediaciones porque su mujer había ido a la peluquería.

Guillermo Bárcenas ha subrayado que le notó la cara un poco desencajada y que eso le llamó la atención porque no le pareció normal más allá de la situación en la que se encontraban y también sospecharon de que poco después de la llegada del chófer aparecieron "unos quince policías" en la casa.

También ha recordado los 18 primeros meses de su padre en prisión, que ha dicho que fueron muy duros porque le hicieron "la vida imposible en la cárcel"

"Creo que era una orden ese momento. Son instituciones que dependen del gobierno, desde el director a los funcionarios, y el comportamiento hacia mi padre era muy hostil", ha destacado. EFE

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