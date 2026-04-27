Espana agencias

Willy Bárcenas dice que su padre le habló de la grabación con Rajoy pero nunca la escuchó

Guardar

Madrid, 27 abr (EFE).- Guillermo Bárcenas, hijo del extesorero Luis Bárcenas, ha señalado que su padre le habló poco antes de entrar en prisión provisional en 2013 de una grabación con el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y el exdirigente del PP Javier Arenas en la que les daba el remanente de la caja B del partido, si bien ha reconocido que nunca la escuchó.

Willy Bárcenas, conocido por ser el cantante del grupo Taburete, ha comparecido este lunes como testigo ante el tribunal que juzga el caso Kitchen, relativo al espionaje al extesorero y a su entorno para sustraerle documentación sensible para el PP y sus dirigentes, y ha relatado cómo vivió el ingreso en prisión preventiva de su padre tras descubrirse su fortuna oculta en Suiza.

Respecto a la contratación del chófer de la familia, Sergio Ríos, acusado en este juicio de haber sido captado como confidente, el hijo del extesorero ha recordado que se le contrató como conductor a través de una persona que trabajaba en el PP en seguridad -cuya identidad no ha revelado- y con la que familia Bárcenas tenía relación "de toda la vida".

La abogada de Bárcenas ha abierto el interrogatorio, al ser ella la que lo ha propuesto -lo que, según le ha advertido la juez Teresa Palacios, requería al testigo "un plus de veracidad"-, y le ha preguntado si hablaban delante del chófer de cosas que afectaran a la familia.

"Soy una persona confiada", ha indicado, para después añadir que, si bien tenían una buena relación, no hablaban "de cosas muy importantes".

También ha dicho que él nunca participó en la mudanza de las cajas con los enseres del despacho de su padre en Génova y ha dicho desconocer que fuesen depositadas en el taller restauración de su madre, Rosalía Iglesias. "A mí me trataron de dejar al margen, conmigo no contaban, entonces no tengo ni idea", ha asegurado.

Tal y como ha declarado en otras ocasiones, el secuestro que sufrieron él y su madre en su domicilio a manos de un falso cura fue el detonante para dejar de confiar en el chófer.

Este se encontraba ese día librando, y cuando su madre logró pedir ayuda desde la ventana, él se presentó en cinco minutos porque, según les contó, estaba en las inmediaciones porque su mujer había ido a la peluquería.

Guillermo Bárcenas ha subrayado que le notó la cara un poco desencajada y que eso le llamó la atención porque no le pareció normal más allá de la situación en la que se encontraban y también sospecharon de que poco después de la llegada del chófer aparecieron "unos quince policías" en la casa.

También ha recordado los 18 primeros meses de su padre en prisión, que ha dicho que fueron muy duros porque le hicieron "la vida imposible en la cárcel"

"Creo que era una orden ese momento. Son instituciones que dependen del gobierno, desde el director a los funcionarios, y el comportamiento hacia mi padre era muy hostil", ha destacado. EFE

(foto) (vídeo) (audio)

Últimas Noticias

Ayuntamiento de Barcelona condena la muerte de una mujer de 92 años asesinada por su hijo

Infobae

CCOO amenaza con huelga en el transporte por la jubilación anticipada de los conductores

Infobae

Garamendi: Ya no hay decretos ley, hay reales órdenes, como en la época de Franco

Infobae

Agentes de la UCO descartan manipulación de evidencias incautadas a Koldo como sus audios: "De ninguna manera"

Agentes de la UCO descartan manipulación de evidencias incautadas a Koldo como sus audios: "De ninguna manera"

La C.Valenciana y Murcia defienden el Tajo-Segura porque "en España hoy sobra agua"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Soraya Sáenz de Santamaría cierra filas con el PP: “No recuerda” o “no le consta” nada sobre la ‘operación Kitchen’ durante su etapa en el Gobierno

Soraya Sáenz de Santamaría cierra filas con el PP: “No recuerda” o “no le consta” nada sobre la ‘operación Kitchen’ durante su etapa en el Gobierno

La Audiencia Nacional aparta del juicio a Jordi Pujol porque considera que no está capacitado para declarar por su estado de salud

Willy Bárcenas declara que su padre le habló de la grabación que tenía con Rajoy antes de entrar en prisión, pero que nunca llegó a escucharla

Los socios de Sánchez piden al presidente que reflexione sobre el futuro del Gobierno tras el divorcio irreversible de Junts

El secretario general de Facua, Rubén Sánchez, pide nueve años de cárcel para Vito Quiles por la campaña de calumnias que lanzó en su contra

ECONOMÍA

El coste del gran apagón: las medidas para evitar otro cero energético encarecen la factura de la luz un 13% en el último año

El coste del gran apagón: las medidas para evitar otro cero energético encarecen la factura de la luz un 13% en el último año

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 27 de abril

Santiago Carbó, catedrático de Economía: “La vivienda y el alquiler seguirán subiendo salvo que España sufra una crisis económica provocada por la guerra”

Quiénes son los grandes tenedores de vivienda en España: bancos y fondos estadounidenses devoran la oferta de alquiler residencial

El último videoclub de la provincia de Sevilla cierra tras 33 años: “Ha sido imposible mantener la actividad”

DEPORTES

La desgraciada muerte de Kiptun, el joven que ostentaba el récord del mundo en maratón e inspiró a Sabastian Sawe para bajar de las dos horas

La desgraciada muerte de Kiptun, el joven que ostentaba el récord del mundo en maratón e inspiró a Sabastian Sawe para bajar de las dos horas

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

Un titánico Rafa Jódar se impone a Fonseca y sella su pase a octavos de final del Mutua Madrid Open

El exentrenador de Serena Williams habla sobre la lesión de muñeca de Carlos Alcaraz: “Si han decidido ponerle una férula, no es buena señal”

Sinner cumple y se impone a Moller para avanzar a octavos de final del Mutua Madrid Open