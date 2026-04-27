Piden 18 años de prisión para un acusado de prender fuego a una persona sin hogar que dormía en un cajero en Palma

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma celebra este martes (09.45 horas) la vista previa del juicio contra un acusado de prender fuego a una persona sin hogar cuando estaba durmiendo en un cajero en Palma.

La Fiscalía pide que el procesado sea condenado a 18 años de prisión por los delitos de asesinato en grado de tentativa y de incendio.

En ambos delitos concurre la circunstancia agravante de discriminación, al entender el Ministerio Público que los cometió movido por su desprecio a las personas sin hogar.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 18 de enero de 2025 cuando, según el escrito de acusación, el procesado prendió fuego con un mechero a las mantas y al saco de dormir en el que se encontraba un hombre durmiendo.

Como consecuencia, la víctima sufrió quemaduras de segundo grado en las manos, con las que intentó apagar el fuego, y en la pierna izquierda.

Según el escrito de acusación, el procesado ya había acudido en día anteriores al lugar donde sabía que la víctima dormía y "movido por el desprecio" a la situación de sinhogarismo de la víctima.

El Ministerio Fiscal pide que, además de la pena de prisión, el acusado tenga que abonar una indemnización de 12.200 euros a la víctima.