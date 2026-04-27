Espana agencias

Piden 18 años de prisión para un acusado de prender fuego a una persona sin hogar que dormía en un cajero en Palma

Guardar
Imagen QI4D7NXESFDD5FQDKSHTXIAUDQ

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma celebra este martes (09.45 horas) la vista previa del juicio contra un acusado de prender fuego a una persona sin hogar cuando estaba durmiendo en un cajero en Palma.

La Fiscalía pide que el procesado sea condenado a 18 años de prisión por los delitos de asesinato en grado de tentativa y de incendio.

En ambos delitos concurre la circunstancia agravante de discriminación, al entender el Ministerio Público que los cometió movido por su desprecio a las personas sin hogar.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 18 de enero de 2025 cuando, según el escrito de acusación, el procesado prendió fuego con un mechero a las mantas y al saco de dormir en el que se encontraba un hombre durmiendo.

Como consecuencia, la víctima sufrió quemaduras de segundo grado en las manos, con las que intentó apagar el fuego, y en la pierna izquierda.

Según el escrito de acusación, el procesado ya había acudido en día anteriores al lugar donde sabía que la víctima dormía y "movido por el desprecio" a la situación de sinhogarismo de la víctima.

El Ministerio Fiscal pide que, además de la pena de prisión, el acusado tenga que abonar una indemnización de 12.200 euros a la víctima.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Ayuntamiento de Barcelona condena la muerte de una mujer de 92 años asesinada por su hijo

Infobae

CCOO amenaza con huelga en el transporte por la jubilación anticipada de los conductores

Infobae

Garamendi: Ya no hay decretos ley, hay reales órdenes, como en la época de Franco

Infobae

Agentes de la UCO descartan manipulación de evidencias incautadas a Koldo como sus audios: "De ninguna manera"

Agentes de la UCO descartan manipulación de evidencias incautadas a Koldo como sus audios: "De ninguna manera"

La C.Valenciana y Murcia defienden el Tajo-Segura porque "en España hoy sobra agua"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Soraya Sáenz de Santamaría cierra filas con el PP: “No recuerda” o “no le consta” nada sobre la ‘operación Kitchen’ durante su etapa en el Gobierno

Soraya Sáenz de Santamaría cierra filas con el PP: “No recuerda” o “no le consta” nada sobre la ‘operación Kitchen’ durante su etapa en el Gobierno

La Audiencia Nacional aparta del juicio a Jordi Pujol porque considera que no está capacitado para declarar por su estado de salud

Willy Bárcenas declara que su padre le habló de la grabación que tenía con Rajoy antes de entrar en prisión, pero que nunca llegó a escucharla

Los socios de Sánchez piden al presidente que reflexione sobre el futuro del Gobierno tras el divorcio irreversible de Junts

El secretario general de Facua, Rubén Sánchez, pide nueve años de cárcel para Vito Quiles por la campaña de calumnias que lanzó en su contra

ECONOMÍA

El coste del gran apagón: las medidas para evitar otro cero energético encarecen la factura de la luz un 13% en el último año

El coste del gran apagón: las medidas para evitar otro cero energético encarecen la factura de la luz un 13% en el último año

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 27 de abril

Santiago Carbó, catedrático de Economía: “La vivienda y el alquiler seguirán subiendo salvo que España sufra una crisis económica provocada por la guerra”

Quiénes son los grandes tenedores de vivienda en España: bancos y fondos estadounidenses devoran la oferta de alquiler residencial

El último videoclub de la provincia de Sevilla cierra tras 33 años: “Ha sido imposible mantener la actividad”

DEPORTES

La desgraciada muerte de Kiptun, el joven que ostentaba el récord del mundo en maratón e inspiró a Sabastian Sawe para bajar de las dos horas

La desgraciada muerte de Kiptun, el joven que ostentaba el récord del mundo en maratón e inspiró a Sabastian Sawe para bajar de las dos horas

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

Un titánico Rafa Jódar se impone a Fonseca y sella su pase a octavos de final del Mutua Madrid Open

El exentrenador de Serena Williams habla sobre la lesión de muñeca de Carlos Alcaraz: “Si han decidido ponerle una férula, no es buena señal”

Sinner cumple y se impone a Moller para avanzar a octavos de final del Mutua Madrid Open