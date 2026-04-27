La portavoz del Gobierno niega "pucherazo" en el Comité Federal del PSOE de 2016

Madrid, 27 abr (EFE).- La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha negado este lunes que hubiera un intento de "pucherazo" en el Comité Federal del PSOE de 2016 que acabó con la dimisión de Pedro Sánchez como secretario general e inició un breve período con Javier Fernández al frente de una gestora.

Saiz ha respondido con esta negativa al ser preguntada en una entrevista en Antena 3 si está de acuerdo con las afirmaciones del presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, sobre que en ese comité hubo "un intento de hurtar la democracia del Partido Socialista y de un claro pucherazo".

"De ninguna manera", ha contestado la portavoz del Ejecutivo, que ha recalcado que la "historia" es que, tras la dimisión de Sánchez y la constitución de la gestora, se celebraron primarias y "con los órganos democráticos que tiene el Partido Socialista volvió a ser elegido democráticamente secretario general".

Y ésta, ha dicho, es su respuesta a García-Page y al conjunto de la sociedad, que "el Partido Socialista tiene mecanismos y órganos democráticos y así se escribe la historia". EFE