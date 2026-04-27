Espana agencias

Detenido un prófugo por homicidio en La Línea de la Concepción (Cádiz)

Guardar

Algeciras (Cádiz), 27 abr (EFE)-. La Policía Nacional de La Línea de la Concepción (Cádiz) ha detenido a un individuo sobre el que pesaba una orden judicial de búsqueda, detención e ingreso en prisión por un delito de homicidio.

Según ha informado este lunes el cuerpo de seguridad en un comunicado, la intervención -desarrollada por el Grupo de Policía Judicial UDYCO II- se enmarca en una investigación contra el tráfico de drogas, en la que los agentes detectaron un punto de venta de cocaína en una finca de la localidad.

Las vigilancias practicadas permitieron ver una actividad constante de vehículos y personas, compatible con la modalidad de venta de estupefacientes al por menor.

A raíz de las gestiones, se logró identificar al presunto responsable del punto de venta y se comprobó que se trataba de una persona reclamada por la autoridad judicial por un delito de homicidio. Una vez autorizado el correspondiente mandamiento de entrada y detención, se estableció un dispositivo policial acorde a la peligrosidad del individuo.

En el momento de la intervención, el sospechoso intentó huir a través de tejados y parcelas colindantes, y finalmente fue localizado y detenido por los agentes. EFE

 evr/bfv/jdm

Últimas Noticias

La base argentina Meli Gretter renueva una temporada con el CAB Estepona

Infobae

Taylor: El talento del Panathinaikos es incuestionable pero no nos asusta ningún reto

Infobae

Ademar quiere inundar de latidos León en su 70 aniversario

Infobae

Exjefe de bomberos de Valencia: la UME estuvo operativa en la dana "desde el principio"

Infobae

La DGT alerta del aumento de los delitos contra la seguridad vial por velocidad excesiva

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Soraya Sáenz de Santamaría cierra filas con el PP: “No recuerda” o “no le consta” nada sobre la ‘Operación Kitchen’ durante su etapa en el Gobierno

Soraya Sáenz de Santamaría cierra filas con el PP: “No recuerda” o “no le consta” nada sobre la ‘Operación Kitchen’ durante su etapa en el Gobierno

La Audiencia Nacional aparta del juicio a Jordi Pujol porque considera que no está capacitado para declarar por su estado de salud

Willy Bárcenas declara que su padre le habló de la grabación que tenía con Rajoy antes de entrar en prisión, pero que nunca llegó a escucharla

Los socios de Sánchez piden al presidente que reflexione sobre el futuro del Gobierno tras el divorcio irreversible de Junts

El secretario general de Facua, Rubén Sánchez, pide nueve años de cárcel para Vito Quiles por la campaña de calumnias que lanzó en su contra

ECONOMÍA

Despido laboral nulo: echan a una empleada de una empresa de limpieza tras encadenar 17 contratos temporales y reclamar que la hagan indefinida

Despido laboral nulo: echan a una empleada de una empresa de limpieza tras encadenar 17 contratos temporales y reclamar que la hagan indefinida

El coste del gran apagón: las medidas para evitar otro cero energético encarecen la factura de la luz un 13% en el último año

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 27 de abril

Santiago Carbó, catedrático de Economía: “La vivienda y el alquiler seguirán subiendo salvo que España sufra una crisis económica provocada por la guerra”

Quiénes son los grandes tenedores de vivienda en España: bancos y fondos estadounidenses devoran la oferta de alquiler residencial

DEPORTES

Mbappé, duda para el Clásico pero no para el Mundial: sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda

Mbappé, duda para el Clásico pero no para el Mundial: sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda

La desgraciada muerte de Kiptun, el joven que ostentaba el récord del mundo en maratón e inspiró a Sabastian Sawe para bajar de las dos horas

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

Un titánico Rafa Jódar se impone a Fonseca y sella su pase a octavos de final del Mutua Madrid Open

El exentrenador de Serena Williams habla sobre la lesión de muñeca de Carlos Alcaraz: “Si han decidido ponerle una férula, no es buena señal”