Detenido un prófugo por homicidio en La Línea de la Concepción (Cádiz)

Algeciras (Cádiz), 27 abr (EFE)-. La Policía Nacional de La Línea de la Concepción (Cádiz) ha detenido a un individuo sobre el que pesaba una orden judicial de búsqueda, detención e ingreso en prisión por un delito de homicidio.

Según ha informado este lunes el cuerpo de seguridad en un comunicado, la intervención -desarrollada por el Grupo de Policía Judicial UDYCO II- se enmarca en una investigación contra el tráfico de drogas, en la que los agentes detectaron un punto de venta de cocaína en una finca de la localidad.

Las vigilancias practicadas permitieron ver una actividad constante de vehículos y personas, compatible con la modalidad de venta de estupefacientes al por menor.

A raíz de las gestiones, se logró identificar al presunto responsable del punto de venta y se comprobó que se trataba de una persona reclamada por la autoridad judicial por un delito de homicidio. Una vez autorizado el correspondiente mandamiento de entrada y detención, se estableció un dispositivo policial acorde a la peligrosidad del individuo.

En el momento de la intervención, el sospechoso intentó huir a través de tejados y parcelas colindantes, y finalmente fue localizado y detenido por los agentes. EFE

evr/bfv/jdm